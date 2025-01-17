«Странная история»: Волочкова оправдала экс-любовника, осуждённого за мошенничество

Бывшего ухажёра Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана приговорили к семи годам колонии по делу о мошенничестве. Сама балерина назвала это «странной историей», заявив, что экс-возлюбленный осыпал её цветами и не делал ничего плохого.

«Мне Дима Дюран кроме хорошего ничего не сделал. Дарил мне розы, 1001 розу подарить мне. Я знаю, что произошла какая-то странная история, но я к ней не имею никакого отношения. <…> Я не хочу лезть в эти все разборки», — высказалась артистка в интервью «Газете.ru».