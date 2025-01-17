«Странная история»: Волочкова оправдала экс-любовника, осуждённого за мошенничество
Волочкова назвала «странной историей» дело о мошенничестве её бывшего Дюрана
Анастасия Волочкова и Дмитрий Дюран. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art
Бывшего ухажёра Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана приговорили к семи годам колонии по делу о мошенничестве. Сама балерина назвала это «странной историей», заявив, что экс-возлюбленный осыпал её цветами и не делал ничего плохого.
«Мне Дима Дюран кроме хорошего ничего не сделал. Дарил мне розы, 1001 розу подарить мне. Я знаю, что произошла какая-то странная история, но я к ней не имею никакого отношения. <…> Я не хочу лезть в эти все разборки», — высказалась артистка в интервью «Газете.ru».
Напомним, кондитера Дмитрия Дюрана задержали в сентябре 2023 года по обвинению в крупном мошенничестве. По версии следствия, он обманул не менее 60 человек на 100 млн рублей, которые инвестировали в его бизнес. В частности, он развёл на 600 тысяч рублей фермера и учёного. Ещё двумя жертвами оказались бизнесмен из Курска, который перечислил Дюрану 250 тысяч рублей, и медик из центра сердечно-сосудистой хирургии, вложившая 200 тысяч рублей. Также от мошеннических действий кондитера пострадала бывшая жена Стаса Пьехи, потерявшая 200 тысяч рублей. Сама же Волочкова ранее предположила, что её бывшего могли подставить. 16 января 2025 года Дзержинский районный суд Нижегородской области отправил его в колонию на семь лет.