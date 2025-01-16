Экс-жених Волочковой проведёт 7 лет в тюрьме за мошенничество на 100 млн рублей

Суд отправил в тюрьму на семь лет бывшего жениха Анастасии Волочковой, с которым она собиралась сыграть свадьбу около двух лет назад. Дмитрия Дюрана признали виновным в крупном мошенничестве. Соответствующее решение вынес Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода.

Как доказало следствие, бизнесмен убедил десятки предпринимателей вложиться в его кондитерский бизнес, а когда получил от них 100 миллионов рублей, то сразу сбежал. Пострадавшие тут же обратились в полицию с требованием разыскать мошенника.