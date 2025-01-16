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Регион
16 января, 13:31

Экс-жених Волочковой проведёт 7 лет в тюрьме за мошенничество на 100 млн рублей

Волочкова и Дюран. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

Волочкова и Дюран. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

Суд отправил в тюрьму на семь лет бывшего жениха Анастасии Волочковой, с которым она собиралась сыграть свадьбу около двух лет назад. Дмитрия Дюрана признали виновным в крупном мошенничестве. Соответствующее решение вынес Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода.

Как доказало следствие, бизнесмен убедил десятки предпринимателей вложиться в его кондитерский бизнес, а когда получил от них 100 миллионов рублей, то сразу сбежал. Пострадавшие тут же обратились в полицию с требованием разыскать мошенника.

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Напомним, в 2023 году в Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержали Дмитрия Дюрана, обманувшего более 60 человек, которые внесли в его бизнес деньги на общую сумму 100 миллионов рублей. Затем кондитер обманул на 600 тысяч фермера и научного сотрудника. Ещё одной жертвой мошенника стала бывшая жена Стаса Пьехи, вложившая в бизнес Дюрана 200 тысяч рублей. Сам Дюран никаких взятых на себя обязательств не исполнил и попытался скрыться с деньгами.

Татьяна Миссуми
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