Волочкова назвалась женой под фото с юным танцором, но тут же удалила пост

Балерина Анастасия Волочкова продолжает устраивать интриги вокруг своего отдыха на Мальдивах в компании юного танцора Марчела Абаби. Недавно бывшая прима Большого театра разместила в соцсети снимок, где она позирует со своим приятелем. Фото было подписано одним словом: «Жена».

Поклонники в недоумении забросали Волочкову вопросами, неужели она так быстро нашла себе не просто возлюбленного, но и мужа. Балерина тут же спохватилась и удалила подпись, оставив только совместное фото с Абаби. Однако это вызвало ещё большее количество вопросов. Тогда Волочковой пришлось публично оправдаться за свои слова.

«Мы совершили путешествие на необитаемый остров. Взяли небольшую лодочку и отправились на него. Туда часто приезжают молодожёны на медовый месяц. Там сдаётся хижина с кроватью под балдахином. Мы много смеялись, делали разные фотографии. Из-за того, что это был остров, куда приезжают женихи с невестами, я подписала фото словом «жена». Чем Бог не шутит? Ведь у нас с Марчелом настолько человеческого плана отношения», — рассказала балерина журналистам издания Voice.