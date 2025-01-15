Волочкова назвалась женой под фото с юным танцором, но тут же удалила пост
Волочкова оправдалась за удалённую подпись «жена» под фото с новым ухажёром
Анастасия Волочкова и Марчел Абаби. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова продолжает устраивать интриги вокруг своего отдыха на Мальдивах в компании юного танцора Марчела Абаби. Недавно бывшая прима Большого театра разместила в соцсети снимок, где она позирует со своим приятелем. Фото было подписано одним словом: «Жена».
Поклонники в недоумении забросали Волочкову вопросами, неужели она так быстро нашла себе не просто возлюбленного, но и мужа. Балерина тут же спохватилась и удалила подпись, оставив только совместное фото с Абаби. Однако это вызвало ещё большее количество вопросов. Тогда Волочковой пришлось публично оправдаться за свои слова.
«Мы совершили путешествие на необитаемый остров. Взяли небольшую лодочку и отправились на него. Туда часто приезжают молодожёны на медовый месяц. Там сдаётся хижина с кроватью под балдахином. Мы много смеялись, делали разные фотографии. Из-за того, что это был остров, куда приезжают женихи с невестами, я подписала фото словом «жена». Чем Бог не шутит? Ведь у нас с Марчелом настолько человеческого плана отношения», — рассказала балерина журналистам издания Voice.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова показала фотографии со своим новым бойфрендом на Мальдивах. Сначала она не стала показывать его лицо и лишь публиковала снимки со спины. Позже выяснилось, что загадочным незнакомцем оказался её партнёр по шоу «Одержимость» Марчел Абаби. 26-летний танцор не только увлекается хореографией, но и пишет музыку. Пара якобы просто готовится к новому концерту, совместив репетиции с отпуском.