«В его руках надёжно»: Волочкова в костюме Евы рассекретила нового бойфренда на Мальдивах
Волочкова показала нового ухажёра во время отдыха на Мальдивах, но только спиной
Анастасия Волочкова и новый возлюбленный. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова намекнула, что начала новые отношения с очередным возлюбленным. Мужчина проводит вместе с ней новогодний отпуск на Мальдивских островах. Пикантные фотографии экс-прима Большого театра разместила в соцсети. Помимо своей подтянутой фигуры, изящных ножек и точёного лица, Волочкова показала и ухажёра.
«В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надёжно и уверенно. Даже на Мальдивах на прекрасном острове», — подписала она снимок.
На фото мужчина держит балерину на руках. При этом она приняла грациозную, парящую позу. На ней надет откровенный купальник, подчёркивающий красивые изгибы её тела и женственные формы.
Ранее Life.ru сообщал, что Анастасия Волочкова в последнее время часто стала появляться на публике в разных париках. Такое решения она объяснила практичностью, так как не нужно каждый раз делать укладку. По словам балерины, ей не раз предлагали процедуру по наращиванию волос. Однако прима отказывалась по той причине, что пышная шевелюра будет мешать репетициям.