«В его руках надёжно»: Волочкова в костюме Евы рассекретила нового бойфренда на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова намекнула, что начала новые отношения с очередным возлюбленным. Мужчина проводит вместе с ней новогодний отпуск на Мальдивских островах. Пикантные фотографии экс-прима Большого театра разместила в соцсети. Помимо своей подтянутой фигуры, изящных ножек и точёного лица, Волочкова показала и ухажёра.

«В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надёжно и уверенно. Даже на Мальдивах на прекрасном острове», — подписала она снимок.

На фото мужчина держит балерину на руках. При этом она приняла грациозную, парящую позу. На ней надет откровенный купальник, подчёркивающий красивые изгибы её тела и женственные формы.