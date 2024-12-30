«Они меня очень выручают»: Волочкова рассказала, почему стала носить парики

Балерина Анастасия Волочкова в последнее время часто стала появляться в свете в разных париках. Такое решения она объяснила практичностью, так как не нужно каждый раз делать укладку, пишет сайт MK.ru.

«У меня дома есть несколько париков. Они меня очень выручают. Не нужно делать укладку: парик надела и уже готова. Хотя, я до сих пор к ним не привыкла. Мне кажется, что я так странно выгляжу в парике», — говорит балерина.

Волочкова рассказала, что она уже пробовала делать процедуру наращивания, однако после этого пострадали родные локоны. Процесс восстановления длился очень долго, и она решила больше не экспериментировать. Что касается длины волос, то отращивать она тоже не спешит, так как грива будет мешать на репетициях.