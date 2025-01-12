Младше на 22 года: Новым бойфрендом Волочковой оказался её танцевальный партнёр по шоу

Новым ухажёром балерины Анастасии Волочковой стал её партнёр по шоу «Одержимость» — танцовщик Марсель Абаби. Об этом сообщает издание StarHit.

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах с новым возлюбленным. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / volochkova_art

Танцовщику 26 лет, однако хореография — не единственное его пристрастие. Молодой человек также интересуется музыкой, поёт под псевдонимом Marcel и сам пишет песни. Кроме того, он выступает в клубах, записывает модные ролики в Интернете.

Марсель Абаби. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / marcel__music