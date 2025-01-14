Брокеры не признали вину в хищении у Волочковой почти двух млн рублей

Руководители брокерской компании QBF, которые обвиняются в хищении 1,7 миллиона рублей у балерины Анастасии Волочковой путём мошенничества, не признали вину в совершении преступления. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«На стадии начала рассмотрения дела по существу обвиняемые не признали свою вину. Их заявления будут исследованы в ходе судебного следствия», — приводит ТАСС слова представителя полиции.

Суд начал рассматривать по существу уголовное дело, по которому проходят генеральный директор компании Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, директор региональной сети Владимир Пахомов и глава офиса компании в Петербурге Алексей Голубев. Слушания в суде начались с ходатайства одного из фигурантов дела о возвращении материалов в прокуратуру, но суд отклонил просьбу.

По версии следствия, сотрудники брокерской компании предлагали состоятельным клиентам доверительное управление крупными суммами, обещая высокий процент дохода. После этого они сразу похищали деньги. Ущерб исчисляется несколькими сотнями миллионов рублей. Одной из потерпевших является Волочкова.