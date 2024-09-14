Мещанский суд Москвы отклонил иск Волочковой к Пенсионному фонду

Мещанский суд Москвы отклонил рассмотрение иска балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. Как пишет РИА Новости со ссылкой на вердикт инстанции, исковое заявление было возвращено, поскольку дело не подпадает под юрисдикцию данного суда.

Напомним, Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд из-за того, что у неё якобы украли 15 лет трудового стажа, что помешало ей выйти на пенсию.