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13 сентября, 09:44

Анастасия Волочкова назвала дочь Любови Успенской «несчастной ведьмой»

Анастасия Волочкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

Анастасия Волочкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова в соцсетях жёстко «прошлась» по дочери Любови Успенской, Татьяне Плаксиной. Артистка выложила фотографию, на которой Плаксина запечатлена с кривыми и выбитыми зубами после падения с велосипеда.

«Несчастная ведьма», — написала Волочкова под фотографией и добавила смеющиеся смайлики.

Анастасия Волочкова обозвала дочь Любови Успенской. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

Анастасия Волочкова обозвала дочь Любови Успенской. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

Волочкова также выложила видео, в котором обратилась к «недолюбленной тётке», которая раскритиковала танцы балерины в её шоу «Одержимость» (видимо, артистка имела в виду дочку Успенской).

«Эти тёти когда-нибудь от меня отстанут? Пусть лучше на мое шоу поднимутся и придут… Вот они и скажут, хожу я по сцене или танцую!» — заявила танцовщица.

Анастасия Волочкова раскритиковала подписчиц. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

На данный момент обе публикации удалены.

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Ранее от бывшей прима-балерины досталось актеру Никите Джигурде. Шоумен заявил, что спас артистку от алкоголизма. В ответ на это Волочкова обозвала экс-приятеля неудачником и заявила, что месяцы общения с ним стали «стрессом, от которого отмываешься месяцами». За этим последовали не менее яркие высказывания Джигурды о карьере балерины.

Полина Никифорова
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