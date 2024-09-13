Анастасия Волочкова назвала дочь Любови Успенской «несчастной ведьмой»

Балерина Анастасия Волочкова в соцсетях жёстко «прошлась» по дочери Любови Успенской, Татьяне Плаксиной. Артистка выложила фотографию, на которой Плаксина запечатлена с кривыми и выбитыми зубами после падения с велосипеда.

«Несчастная ведьма», — написала Волочкова под фотографией и добавила смеющиеся смайлики.

Анастасия Волочкова обозвала дочь Любови Успенской. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

Волочкова также выложила видео, в котором обратилась к «недолюбленной тётке», которая раскритиковала танцы балерины в её шоу «Одержимость» (видимо, артистка имела в виду дочку Успенской).

«Эти тёти когда-нибудь от меня отстанут? Пусть лучше на мое шоу поднимутся и придут… Вот они и скажут, хожу я по сцене или танцую!» — заявила танцовщица.

Анастасия Волочкова раскритиковала подписчиц. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art