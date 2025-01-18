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18 января, 08:37

Богатые тоже плачут: Волочкова пожаловалась на «бездну духовную»

Волочкова: Даже очень богатые люди могут пребывать в «бездне духовной»

Анастасия Волочкова. Обложка © VK / volochkova_a

Анастасия Волочкова. Обложка © VK / volochkova_a

Даже очень богатые люди могут пребывать в «бездне духовной» из-за недостатка человеческого внимания. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила заслуженная артистка России Анастасия Волочкова. По её словам, успешным мужчинам бывает трудно найти себе спутницу жизни, которая будет заинтересована в душе, а не в финансах партнёра.

«Многие люди, даже те, которые очень сильно богаты финансово, находятся в такой бездне духовной. И нуждаются именно в человеческом внимании. Богатым людям очень сложно выбрать себе для союза женщину, которая будет с ними именно по душе, а не по финансовой составляющей», — подчеркнула балерина.

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Ранее Волочкова оправдала осуждённого экс-любовника. Он проведёт семь лет в тюрьме за мошенничество на 100 млн рублей. Кроме того, артистка назвалась женой под фото с юным танцором, но тут же удалила пост. Также звезда рассказала, почему стала носить парики.

Борис Эльфанд
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