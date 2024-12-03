Анастасия Волочкова рассказала, что помирилась с дочерью Ариадной

Анастасия Волочкова, известная балерина и бывшая прима Большого театра, рассказала о причинах, по которым её дочь Ариадна вновь сблизилась с ней. По словам Волочковой, которые цитирует «СтарХит», Ариадне стало некомфортно жить с отцом, Игорем Вдовиным, после появления в его новой семье двух детей. Ведущая Елена Николаева, новая жена Вдовина, родила сыновей Александра и Романа в 2021 году и в этом году соответственно.

Волочкова поделилась, что у Ариадны всегда были лучшие условия: няни, квартира, подаренная Сулейманом Керимовым, и самые качественные игрушки и одежда. Однако отношения между матерью и дочерью были сложными, особенно когда Ариадна решила жить с отцом. Волочкова призналась, что воспринимала это как предательство, но понимала — отец хотел провести время с дочерью, которую не видел шесть лет.

«Даже Коля Басков уделял моей дочери больше внимания, чем её отец. Потому что у него была сначала одна жена, потом другая… Ариша пыталась передо мной понтоваться. Мне было очень неприятно. Но на самом деле просто выжидала момент», — поделилась 48-летняя балерина.

Ситуация изменилась, когда в семье отца появились малыши. Ариадна почувствовала себя чужой и стала чаще бывать у матери. Сейчас 19-летняя девушка задумывается о переезде и строит личную жизнь, у неё появился бойфренд. Волочкова рада, что дочь делится с ней своими переживаниями и отмечает её зрелый подход к жизни.

Анастасия также рассказала о своём отношении к ухажёрам дочери. Она считает себя полной противоположностью своей матери. Несмотря на статус холостячки, Волочкова не скрывает, что у неё есть поклонники. Она признаётся, что для неё важны романтические отношения и сексуальная энергия, которые помогают ей на сцене. Однако она ищет мужчину, который будет соответствовать её высоким стандартам по силе духа, воле и другим качествам.