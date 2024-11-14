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Регион
14 ноября, 15:03

Длинноногая Волочкова порадовала фанатов полуобнажённым фото в малюсеньком боди и пуантах

Балерина Анастасия Волочкова в боди показала себя во время репетиции

Балерина Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков новой фотографией. В этот раз в своих соцсетях она показала себя в полный рост во время репетиции.

Волочкова была одета в чёрное боди с разрезами, на ногах были пуанты. Подписчики в соцсетях отметили, что у балерины идеальная фигура.

«Ноги хороши», «Всё подтянуто», «Работа видна», — написали поклонники Волочковой.

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Российские знаменитости на фотографиях в своих соцсетях выглядят иначе, чем если бы они случайно попали в объектив чужой камеры. Балерина Анастасия Волочкова — одна из таких селебрити. Как же на самом деле выглядят знаменитости на обычных жизненных фотографиях без тонн макияжа и фотошопа — в материале Life.ru.

Дарья Нарыкова
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