Длинноногая Волочкова порадовала фанатов полуобнажённым фото в малюсеньком боди и пуантах

Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков новой фотографией. В этот раз в своих соцсетях она показала себя в полный рост во время репетиции.

Волочкова была одета в чёрное боди с разрезами, на ногах были пуанты. Подписчики в соцсетях отметили, что у балерины идеальная фигура.

«Ноги хороши», «Всё подтянуто», «Работа видна», — написали поклонники Волочковой.