Длинноногая Волочкова порадовала фанатов полуобнажённым фото в малюсеньком боди и пуантах
Балерина Анастасия Волочкова в боди показала себя во время репетиции
Балерина Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков новой фотографией. В этот раз в своих соцсетях она показала себя в полный рост во время репетиции.
Волочкова была одета в чёрное боди с разрезами, на ногах были пуанты. Подписчики в соцсетях отметили, что у балерины идеальная фигура.
«Ноги хороши», «Всё подтянуто», «Работа видна», — написали поклонники Волочковой.
Российские знаменитости на фотографиях в своих соцсетях выглядят иначе, чем если бы они случайно попали в объектив чужой камеры. Балерина Анастасия Волочкова — одна из таких селебрити. Как же на самом деле выглядят знаменитости на обычных жизненных фотографиях без тонн макияжа и фотошопа — в материале Life.ru.