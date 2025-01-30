Таинственный друг Волочковой опроверг слухи о романе с балериной
Танцор Марчел Абаби опроверг слухи о романе с Волочковой
Марчел Абаби и Анастасия Волочкова. Обложка © Life.ru
Танцор Марчел Абаби опроверг слухи о своей романтической связи с балериной Анастасией Волочковой. Уроженец Кишинёва пояснил, что они являются лишь сценическими партнёрами. Об этом артист рассказал в выпуске «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко.
«Мы партнёры по сцене. Вы ни разу не ездили с друзьями на курорт? На Мальдивах я впервые. Сгорел там. Мы с Настей плавали на волшебные острова. Если люди не могут себе позволить подобное, для них это плачевно. <...> Никто никому деньги не платил за то, чтобы где-то появиться. Всё произошло само собой», — поделился 26-летний танцор.
Марчел добавил, что у него полное взаимопонимание с Волочковой и они ценят дружескую связь.
Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова намекнула, что начала новые отношения с очередным возлюбленным. Мужчина проводил вместе с ней новогодний отпуск на Мальдивских островах. Пикантные фотографии экс-прима Большого театра разместила в соцсети. Позже загадочный друг подарил Волочковой огромный букет белых роз на день рождения.