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30 января, 13:00

Таинственный друг Волочковой опроверг слухи о романе с балериной

Танцор Марчел Абаби опроверг слухи о романе с Волочковой

Марчел Абаби и Анастасия Волочкова. Обложка © Life.ru

Марчел Абаби и Анастасия Волочкова. Обложка © Life.ru

Танцор Марчел Абаби опроверг слухи о своей романтической связи с балериной Анастасией Волочковой. Уроженец Кишинёва пояснил, что они являются лишь сценическими партнёрами. Об этом артист рассказал в выпуске «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко.

«Мы партнёры по сцене. Вы ни разу не ездили с друзьями на курорт? На Мальдивах я впервые. Сгорел там. Мы с Настей плавали на волшебные острова. Если люди не могут себе позволить подобное, для них это плачевно. <...> Никто никому деньги не платил за то, чтобы где-то появиться. Всё произошло само собой», — поделился 26-летний танцор.

Марчел добавил, что у него полное взаимопонимание с Волочковой и они ценят дружескую связь.

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Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова намекнула, что начала новые отношения с очередным возлюбленным. Мужчина проводил вместе с ней новогодний отпуск на Мальдивских островах. Пикантные фотографии экс-прима Большого театра разместила в соцсети. Позже загадочный друг подарил Волочковой огромный букет белых роз на день рождения.

Николай Рюмин
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