Волочкова высказалась о сексе фразой: «Если будешь всем давать, то сломается кровать»
Волочкова раскрыла своё отношение к сексу на первом свидании
Анастасия Волочкова. Фото © АГН «Москва» / Пелагия Тихонова
Первый секс между мужчиной и женщиной может произойти на первом же свидании, если оба этого хотят. Таким мнением поделилась балерина Анастасия Волочкова.
«Я считаю, что в интимных отношениях нет никаких этапов, правил и канонов. Неважно, на первом свидании случится секс, на втором или на третьем. Вот этот садомазохизм, как мне кажется, ни к чему хорошему не приведёт», — заявила танцовщица в интервью NEWS.ru.
Также она уверена, что любовь без секса вполне может существовать. Поэтому звезда призвала россиян всегда полагаться на ощущения и действовать так, как «подсказывает душа».
«Как говорится, если будешь всем давать, то сломается кровать. Надо идти на зов своего сердца, а не опираться на правила, которые написали какие-то люди или психологи», — резюмировала знаменитость.
Ранее поделились своим мнением на столь интимный вопрос. За годы взгляды людей значительно стали проще, и теперь 41% опрошенных считает секс на первом свидании нормой. Примечательно, что за близость во время знакомства выступают чаще мужчины, чем женщины (73% против 26%).