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28 января, 11:56

Волочкова высказалась о сексе фразой: «Если будешь всем давать, то сломается кровать»

Волочкова раскрыла своё отношение к сексу на первом свидании

Анастасия Волочкова. Фото © АГН «Москва» / Пелагия Тихонова

Анастасия Волочкова. Фото © АГН «Москва» / Пелагия Тихонова

Первый секс между мужчиной и женщиной может произойти на первом же свидании, если оба этого хотят. Таким мнением поделилась балерина Анастасия Волочкова.

«Я считаю, что в интимных отношениях нет никаких этапов, правил и канонов. Неважно, на первом свидании случится секс, на втором или на третьем. Вот этот садомазохизм, как мне кажется, ни к чему хорошему не приведёт», — заявила танцовщица в интервью NEWS.ru.

Сексолог раскрыла, как часто нужно заниматься сексом
Сексолог раскрыла, как часто нужно заниматься сексом

Также она уверена, что любовь без секса вполне может существовать. Поэтому звезда призвала россиян всегда полагаться на ощущения и действовать так, как «подсказывает душа».

«Как говорится, если будешь всем давать, то сломается кровать. Надо идти на зов своего сердца, а не опираться на правила, которые написали какие-то люди или психологи», — резюмировала знаменитость.

Ранее поделились своим мнением на столь интимный вопрос. За годы взгляды людей значительно стали проще, и теперь 41% опрошенных считает секс на первом свидании нормой. Примечательно, что за близость во время знакомства выступают чаще мужчины, чем женщины (73% против 26%).

Алёна Зиновьева
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