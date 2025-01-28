Волочкова высказалась о сексе фразой: «Если будешь всем давать, то сломается кровать»

Первый секс между мужчиной и женщиной может произойти на первом же свидании, если оба этого хотят. Таким мнением поделилась балерина Анастасия Волочкова.

«Я считаю, что в интимных отношениях нет никаких этапов, правил и канонов. Неважно, на первом свидании случится секс, на втором или на третьем. Вот этот садомазохизм, как мне кажется, ни к чему хорошему не приведёт», — заявила танцовщица в интервью NEWS.ru.

Также она уверена, что любовь без секса вполне может существовать. Поэтому звезда призвала россиян всегда полагаться на ощущения и действовать так, как «подсказывает душа».

«Как говорится, если будешь всем давать, то сломается кровать. Надо идти на зов своего сердца, а не опираться на правила, которые написали какие-то люди или психологи», — резюмировала знаменитость.