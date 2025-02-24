Какие блины будут печь россияне на Масленицу? Названы три самых популярных рецепта

В России стартовала Масленичная неделя, которая продлится до 2 марта. Праздничные гуляния не обходятся без блинов — традиционного угощения в этот период. Медиаплатформа о еде Food.ru провела исследование и рассказала Life.ru, какие рецепты блинчиков наиболее популярны у россиян.

Безусловным лидером стали тонкие блины, идеальные для заворачивания любых начинок. Больше всего пользователям понравился рецепт кружевных блинов на кипятке: он собрал на медиаплатформе свыше 864 тысяч просмотров за всё время. Выпечка получается нежной и ажурной благодаря заварному тесту.

На втором месте расположились блины на молоке с дырочками, собравшие более 520 тысяч просмотров. Они отличаются от лидера топа отсутствием заварного теста и добавлением соды. Замыкают тройку лидеров тонкие блины на кипятке и молоке, которые также подходят для фаршировки. Рецепт набрал почти 252 тысячи просмотров.

Для приготовления самых популярных кружевных блинов на кипятке понадобятся мука, яйца, молоко, кипяток, растительное масло, соль и сахар. За 30 минут до готовки нужно достать молоко и яйца из холодильника, а также просеять муку. Как только ингредиенты достигли комнатной температуры, молоко, яйца, сахар и соль смешиваются в глубокой ёмкости. Затем к массе поочерёдно добавляются мука, кипяток и растительное масло. Выпекать блины необходимо на разогретой сковороде по минуте с каждой стороны.

Также россияне интересовались различными топингами к блинчикам. Самым популярным у пользователей Food.ru стал мёд — более миллиона просмотров. Кроме него в фаворитах, согласно статистике, оказались сыр (380 тысяч просмотров), помидоры (265 тысяч), творожный сыр (181 тысяча) и яблоки (172 тысячи).