Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 03:30

Какие блины будут печь россияне на Масленицу? Названы три самых популярных рецепта

Food.ru: Блины с дырочками и на кипятке стали самыми популярными у россиян

В России стартовала Масленичная неделя, которая продлится до 2 марта. Праздничные гуляния не обходятся без блинов — традиционного угощения в этот период. Медиаплатформа о еде Food.ru провела исследование и рассказала Life.ru, какие рецепты блинчиков наиболее популярны у россиян.

Безусловным лидером стали тонкие блины, идеальные для заворачивания любых начинок. Больше всего пользователям понравился рецепт кружевных блинов на кипятке: он собрал на медиаплатформе свыше 864 тысяч просмотров за всё время. Выпечка получается нежной и ажурной благодаря заварному тесту.

На втором месте расположились блины на молоке с дырочками, собравшие более 520 тысяч просмотров. Они отличаются от лидера топа отсутствием заварного теста и добавлением соды. Замыкают тройку лидеров тонкие блины на кипятке и молоке, которые также подходят для фаршировки. Рецепт набрал почти 252 тысячи просмотров.

Для приготовления самых популярных кружевных блинов на кипятке понадобятся мука, яйца, молоко, кипяток, растительное масло, соль и сахар. За 30 минут до готовки нужно достать молоко и яйца из холодильника, а также просеять муку. Как только ингредиенты достигли комнатной температуры, молоко, яйца, сахар и соль смешиваются в глубокой ёмкости. Затем к массе поочерёдно добавляются мука, кипяток и растительное масло. Выпекать блины необходимо на разогретой сковороде по минуте с каждой стороны.

Также россияне интересовались различными топингами к блинчикам. Самым популярным у пользователей Food.ru стал мёд — более миллиона просмотров. Кроме него в фаворитах, согласно статистике, оказались сыр (380 тысяч просмотров), помидоры (265 тысяч), творожный сыр (181 тысяча) и яблоки (172 тысячи).

С красной икрой и вареньем: Россиянам посчитали стоимость порции блинов на Масленицу – 2025
С красной икрой и вареньем: Россиянам посчитали стоимость порции блинов на Масленицу – 2025

Некоторым же россиянам придётся встретить Масленицу без блинов. Запрет на блюдо распространяется на людей с определёнными заболеваниями, которые Life.ru перечислил ранее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NataliaPopova

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Масленица
  • Праздники
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar