С красной икрой и вареньем: Россиянам посчитали стоимость порции блинов на Масленицу – 2025

В 2025 году стоимость одной порции из четырёх блинов при самостоятельной готовке на Масленицу составит 24 рубля. Для расчётов был избран традиционный рецепт, в который входят яйца, мука, молоко, сахар, соль и растительное масло.

Самой дорогой традиционной начинкой, как и ожидалось, станет красная икра — блины с ней будут стоить 182 рубля за порцию, выяснили аналитики сервиса «Пакет» от Х5 и поделились результатами с Life.ru. Из вариантов с вареньем наиболее доступными окажутся блины с черникой — их цена составит 34 рубля за порцию. Блины с вареньем из клубники, малины, вишни и абрикоса обойдутся в 36 рублей. Добавка из сгущённого молока обойдётся в 33 рубля, а блюдо со сметаной — в 28 рублей.