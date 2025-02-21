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21 февраля, 03:40

С красной икрой и вареньем: Россиянам посчитали стоимость порции блинов на Масленицу – 2025

Порция блинов на Масленицу – 2025 с красной икрой обойдётся россиянам в 182 рубля

За порцию блинов с красной икрой придётся раскошелиться на 182 рубля. Обложка © freepik/stockking

За порцию блинов с красной икрой придётся раскошелиться на 182 рубля. Обложка © freepik/stockking

В 2025 году стоимость одной порции из четырёх блинов при самостоятельной готовке на Масленицу составит 24 рубля. Для расчётов был избран традиционный рецепт, в который входят яйца, мука, молоко, сахар, соль и растительное масло.

Самой дорогой традиционной начинкой, как и ожидалось, станет красная икра — блины с ней будут стоить 182 рубля за порцию, выяснили аналитики сервиса «Пакет» от Х5 и поделились результатами с Life.ru. Из вариантов с вареньем наиболее доступными окажутся блины с черникой — их цена составит 34 рубля за порцию. Блины с вареньем из клубники, малины, вишни и абрикоса обойдутся в 36 рублей. Добавка из сгущённого молока обойдётся в 33 рубля, а блюдо со сметаной — в 28 рублей.

Россиянам перед Масленицей рассказали, как изменился «индекс блинов»
Россиянам перед Масленицей рассказали, как изменился «индекс блинов»

Кстати, что москвичи уже сделали выбор по главной начинке для блинов на Масленицу. В голосовании приняли участие более 185 тысяч человек, большая часть из них предпочли сметану. В числе других вариантов были мёд, сливочное масло, творог и буженина.

Ольга Годуненко
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