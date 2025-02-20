Москвичи выбрали главную начинку для блинов на Масленицу – 2025

Москвичи выбрали главную начинку для блинов на Масленицу. В голосовании приняло участие более 185 тысяч горожан, и большинство из них — 39% — отдали предпочтение сметане. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Среди вариантов были также мёд, сливочное масло, творог и буженина. В итоге второе место оказалось у мёда, его выбрали 26%. «Бронза» у сливочного масла — за него проголосовало 15% москвичей. Блинчиками со сметаной можно будет угоститься на площадках проекта «Зима в Москве».

Кстати, в прошлом году начинкой для масленичных блинов жители столицы выбрали красную икру.