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20 февраля, 12:14

Москвичи выбрали главную начинку для блинов на Масленицу – 2025

Москвичи назвали сметану лучшей начинкой для блинов на Масленицу

Москвичи выбрали главную начинку для блинов на Масленицу. В голосовании приняло участие более 185 тысяч горожан, и большинство из них — 39% — отдали предпочтение сметане. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Среди вариантов были также мёд, сливочное масло, творог и буженина. В итоге второе место оказалось у мёда, его выбрали 26%. «Бронза» у сливочного масла — за него проголосовало 15% москвичей. Блинчиками со сметаной можно будет угоститься на площадках проекта «Зима в Москве».

Кстати, в прошлом году начинкой для масленичных блинов жители столицы выбрали красную икру.

Блины на Масленицу 2025 как у бабушки: топ-7 рецептов
Блины на Масленицу 2025 как у бабушки: топ-7 рецептов

Масленица — древний славянский праздник, который знаменует собой проводы зимы и встречу весны. Это время, когда можно забыть о диетах, налечь на блины и повеселиться от души. В 2025 году Масленичная неделя начнётся 24 февраля и продлится до 2 марта. Традиционно гуляния происходят все семь дней, и каждый из них предполагает определённый ритуал, какой — читайте на Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Dariia Belkina

Александра Вишнякова
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