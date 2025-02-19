Россиянам перед Масленицей рассказали, как изменился «индекс блинов»

В 2025 году порция из 18-20 блинов будет стоить 122 рубля, что на 30% дороже по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«Сложно представить Масленицу без традиционного блюда. И если состав рецепта не меняется годами, то в отношении цен на ингредиенты в розничных магазинах такого сказать нельзя. Подорожание коснулось абсолютно всех компонентов и составило от 8% до 44%. В итоге порция традиционного угощения из 18-20 блинов обойдется покупателю в 122 рубля, что на 30% дороже, чем на Масленицу в 2024 году», — сказала Ильяшенко в беседе с «Газетой.ru».

Ильяшенко сообщила, что россияне потратят 46 рублей на молоко для порции блинов, что на 20% больше по сравнению с Масленицей-2024. Мука обойдется в 9 рублей, что на 8% выше, яйца будут стоить 35 рублей, что на 40% дороже, подсолнечное масло — 8 рублей (рост на 36%), а сливочное масло — 24 рубля (на 44%).

Она отметила, что хотя на сахар и соль в себестоимости порции блинов приходится всего 1,6 рубля, за год килограмм сахара подорожал на 16%, а соль — на 13%. Экономист также добавила, что блины с красной икрой обойдутся дороже всего, так как цены на икру, несмотря на некоторый спад в начале года, в целом выросли на 50% и превысили 9,2 тыс. рублей за килограмм. Более доступным вариантом являются блины со сметаной или сладкими начинками, такими как варенье или мёд, но и в этом случае цены также выросли: сметана подорожала на 21%, мёд — на 14%, а варенье, джем и повидло — на 6%.