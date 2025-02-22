В преддверии Масленицы диетолог рассказала, кому стоит отказаться от блинов

Если блины приготовлены правильно, то особо навредить здоровью они не могут. Тем не менее при некоторых заболеваниях от употребления главного символа Масленицы лучше отказаться, уверена диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что лакомство в любом случае нужно есть в меру.

«Среднестатистическому человеку можно съесть на завтрак два блина с ягодной начинкой. И два блина съесть на обед вместо основного блюда. То есть всего усреднённо четыре штуки в день съесть допустимо», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».