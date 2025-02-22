В преддверии Масленицы диетолог рассказала, кому стоит отказаться от блинов
Диетолог Соломатина призвала отказаться от блинов при заболеваниях ЖКТ
Если блины приготовлены правильно, то особо навредить здоровью они не могут. Тем не менее при некоторых заболеваниях от употребления главного символа Масленицы лучше отказаться, уверена диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что лакомство в любом случае нужно есть в меру.
«Среднестатистическому человеку можно съесть на завтрак два блина с ягодной начинкой. И два блина съесть на обед вместо основного блюда. То есть всего усреднённо четыре штуки в день съесть допустимо», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».
Осторожнее с высококалорийными блинами следует быть людям, страдающими от лишнего веса. А при декомпенсированном диабете и заболеваниях ЖКТ, например панкреатите, холецистите или язве лакомство лучше отложить в сторону, заключила она.
Ранее россиянам посчитали стоимость порции блинов на Масленицу. Так, порция лакомства с красной икрой обойдётся в 182 рубля. Праздничные угощения ждут не только простых граждан, но и членов Госдумы. Так, депутатов накормят чёрными блинами с копчёной сметаной и другими гастрономическими изысками. Кстати, русскую Масленицу отметят даже в Китае.