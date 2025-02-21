Гуляния, казаки и блинный пир: В Китае вновь отметят Масленицу по-русски

28 февраля в центральном городе китайской провинции Шэньси Сиане пройдут масштабные Проводы русской зимы. Это мероприятие войдёт в список перекрёстных Годов культуры России и Китая (2024-2025). Об этом Life.ru узнал от Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, который отвечает за организацию праздника.

Мероприятие стартует в полдень на главной пешеходной улице Сианя, откуда и начнутся народные гуляния. На празднике выступит ансамбль казачьей песни «Криница». Кроме того, там будет ярмарка российских товаров и множество аниматоров. Стоит ли отмечать, что китайцев до отвала накормят русскими масленичными блинами?

Население Сианя узрело Масленицу впервые год назад. Тогда в городе устроили обширную развлекательную программу с участием российских артистов.

За организацию мероприятия в этом году отвечают Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития при поддержке правительства Шэньси, Посольство РФ в КНР и Российский культурный центр в Пекине.