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Регион
21 февраля, 11:18

Гуляния, казаки и блинный пир: В Китае вновь отметят Масленицу по-русски

В КНР 28 февраля отметят Проводы русской зимы с гуляниями и масленичными блинами

Празднование Масленицы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galina Savina

Празднование Масленицы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galina Savina

28 февраля в центральном городе китайской провинции Шэньси Сиане пройдут масштабные Проводы русской зимы. Это мероприятие войдёт в список перекрёстных Годов культуры России и Китая (2024-2025). Об этом Life.ru узнал от Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, который отвечает за организацию праздника.

Мероприятие стартует в полдень на главной пешеходной улице Сианя, откуда и начнутся народные гуляния. На празднике выступит ансамбль казачьей песни «Криница». Кроме того, там будет ярмарка российских товаров и множество аниматоров. Стоит ли отмечать, что китайцев до отвала накормят русскими масленичными блинами?

Население Сианя узрело Масленицу впервые год назад. Тогда в городе устроили обширную развлекательную программу с участием российских артистов.

За организацию мероприятия в этом году отвечают Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития при поддержке правительства Шэньси, Посольство РФ в КНР и Российский культурный центр в Пекине.

В Липецкой области на Масленицу сожгут Волан-де-Морта и Хагги Вагги
В Липецкой области на Масленицу сожгут Волан-де-Морта и Хагги Вагги

Но за настоящими масленичными блинами придётся всё-таки ехать в Россию. Ранее шеф-повар Копылов поделился своими секретами приготовления главного праздничного угощения на Масленицу. Перед просмотром уберите от экрана всех китайцев.

Владимир Озеров
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