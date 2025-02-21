Гуляния, казаки и блинный пир: В Китае вновь отметят Масленицу по-русски
В КНР 28 февраля отметят Проводы русской зимы с гуляниями и масленичными блинами
Празднование Масленицы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galina Savina
28 февраля в центральном городе китайской провинции Шэньси Сиане пройдут масштабные Проводы русской зимы. Это мероприятие войдёт в список перекрёстных Годов культуры России и Китая (2024-2025). Об этом Life.ru узнал от Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, который отвечает за организацию праздника.
Мероприятие стартует в полдень на главной пешеходной улице Сианя, откуда и начнутся народные гуляния. На празднике выступит ансамбль казачьей песни «Криница». Кроме того, там будет ярмарка российских товаров и множество аниматоров. Стоит ли отмечать, что китайцев до отвала накормят русскими масленичными блинами?
Население Сианя узрело Масленицу впервые год назад. Тогда в городе устроили обширную развлекательную программу с участием российских артистов.
За организацию мероприятия в этом году отвечают Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития при поддержке правительства Шэньси, Посольство РФ в КНР и Российский культурный центр в Пекине.
Но за настоящими масленичными блинами придётся всё-таки ехать в Россию. Ранее шеф-повар Копылов поделился своими секретами приготовления главного праздничного угощения на Масленицу. Перед просмотром уберите от экрана всех китайцев.