Шеф-повар поделился рецептом тонких и вкусных блинов на Масленицу

Масленица в России просто не может обойтись без блинов. Рецептов этого лакомства существует великое множество, однако шеф-повар Александр Копылов знает секрет приготовления блинов таким образом, чтобы они получились и тонкими, и красивыми, и, конечно же, вкусными.

Свой рецепт эксперт озвучил в интервью 360.ru. По его словам, для идеальных блинов потребуются 0,8 литра молока, 325 миллилитров воды, 450 граммов муки, пять граммов соли, 20 граммов сахара, 20 миллилитров растительного масла, 20 граммов сливочного масла для жарки и два куриных яйца категории С1.

В первую очередь необходимо просеять муку через сито, а потом нужно смешать воду, молоко, сахар, соль, перемешать до растворения и подогреть смесь до 30 градусов. Далее следует добавить муку, яйца и растительное масло, перемешать это всё до однородного состояния и ещё раз пропустить через сито, чтобы у комков не оставалось шансов.