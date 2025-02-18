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18 февраля, 13:10

Трёхметровые блины испекут на Масленицу в российском городе

Жители Ялуторовска в Тюменской области испекут трёхметровые блины на Масленицу

Масленица в Ялуторовске. Обложка © Telegram / Ялуторовск. Администрация города.

Масленица в Ялуторовске. Обложка © Telegram / Ялуторовск. Администрация города.

В городе Ялуторовске в Тюменской области 2 марта отпразднуют Масленицу. Местных жителей ожидают различные активности и традиционное выпекание трёхметровых блинов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Масленица в Ялуторовске — 2 марта. Шествие во главе с тёщей Ларой и Блинным Царём, забег со сковородами, шоу-программа, хоккей на валенках, самовар-богатырь и многое другое. Встречаемся на Сретенской площади в 12:00», — указано в сообщении.

Праздник пройдёт на Сретенской площади, начало в 12:00. Традиционное приготовление блинов-гигантов состоится в рамках «Битвы блинопёков».

Когда печь блины и встречать весну: Что делать в каждый день Масленичной недели 2025
Когда печь блины и встречать весну: Что делать в каждый день Масленичной недели 2025

Напомним, в 2025 году Масленичная неделя стартует 24 февраля, а закончится 2 марта. Праздники продлятся семь дней. У каждого из них своё название, смысл и обычаи. Жители Москвы в этом году смогут проголосовать за начинку для масленичных блинов, которые станут доступны для горожан в рамках акции «Зима в Москве».

Дарья Нарыкова
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