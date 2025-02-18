Трёхметровые блины испекут на Масленицу в российском городе

В городе Ялуторовске в Тюменской области 2 марта отпразднуют Масленицу. Местных жителей ожидают различные активности и традиционное выпекание трёхметровых блинов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Масленица в Ялуторовске — 2 марта. Шествие во главе с тёщей Ларой и Блинным Царём, забег со сковородами, шоу-программа, хоккей на валенках, самовар-богатырь и многое другое. Встречаемся на Сретенской площади в 12:00», — указано в сообщении.

Праздник пройдёт на Сретенской площади, начало в 12:00. Традиционное приготовление блинов-гигантов состоится в рамках «Битвы блинопёков».