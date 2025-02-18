Трёхметровые блины испекут на Масленицу в российском городе
Жители Ялуторовска в Тюменской области испекут трёхметровые блины на Масленицу
Масленица в Ялуторовске. Обложка © Telegram / Ялуторовск. Администрация города.
В городе Ялуторовске в Тюменской области 2 марта отпразднуют Масленицу. Местных жителей ожидают различные активности и традиционное выпекание трёхметровых блинов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Масленица в Ялуторовске — 2 марта. Шествие во главе с тёщей Ларой и Блинным Царём, забег со сковородами, шоу-программа, хоккей на валенках, самовар-богатырь и многое другое. Встречаемся на Сретенской площади в 12:00», — указано в сообщении.
Праздник пройдёт на Сретенской площади, начало в 12:00. Традиционное приготовление блинов-гигантов состоится в рамках «Битвы блинопёков».
Напомним, в 2025 году Масленичная неделя стартует 24 февраля, а закончится 2 марта. Праздники продлятся семь дней. У каждого из них своё название, смысл и обычаи. Жители Москвы в этом году смогут проголосовать за начинку для масленичных блинов, которые станут доступны для горожан в рамках акции «Зима в Москве».