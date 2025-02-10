Москвичи определят, какая начинка для блинов станет хитом Масленицы в этом году

Москвичи в рамках проекта «Активный гражданин» смогут выбрать начинку для масленичных блинов, которые будут доступны на праздниках в рамках акции «Зима в Москве». На сайте мэра и правительства города сообщается, что будет представлено пять различных вариантов начинок.

«Совсем скоро столица будет встречать Масленицу. Основные гулянья развернутся на площадках проекта «Зима в Москве». Жители и гости столицы смогут угоститься блинами с разными начинками. В новом голосовании проекта «Активный гражданин» москвичи выберут, с чем лакомство сочетается лучше всего», — говорится в сообщении.

Блины, которые получат наибольшее количество голосов, будут доступны с 10% скидкой на 11 межрегиональных ярмарках в восьми округах Москвы.

Жителям Москвы предстоит выбрать самую аппетитную начинку из пяти предложенных вариантов. Почитатели сытных блинчиков смогут насладиться начинками с кусочками буженины, творогом или сметаной. В качестве топинга доступны мёд, орехи и ягоды. Кроме того, в голосовании примет участие и оригинальный рецепт со сливочным маслом.