Москвичи определят, какая начинка для блинов станет хитом Масленицы в этом году
Москвичи в «Активном гражданине» смогут выбрать начинку для масленичных блинов
Москвичи в рамках проекта «Активный гражданин» смогут выбрать начинку для масленичных блинов, которые будут доступны на праздниках в рамках акции «Зима в Москве». На сайте мэра и правительства города сообщается, что будет представлено пять различных вариантов начинок.
«Совсем скоро столица будет встречать Масленицу. Основные гулянья развернутся на площадках проекта «Зима в Москве». Жители и гости столицы смогут угоститься блинами с разными начинками. В новом голосовании проекта «Активный гражданин» москвичи выберут, с чем лакомство сочетается лучше всего», — говорится в сообщении.
Блины, которые получат наибольшее количество голосов, будут доступны с 10% скидкой на 11 межрегиональных ярмарках в восьми округах Москвы.
Жителям Москвы предстоит выбрать самую аппетитную начинку из пяти предложенных вариантов. Почитатели сытных блинчиков смогут насладиться начинками с кусочками буженины, творогом или сметаной. В качестве топинга доступны мёд, орехи и ягоды. Кроме того, в голосовании примет участие и оригинальный рецепт со сливочным маслом.
Приготовление блинов — главное занятие каждого россиянина в Масленую неделю. По мнению специалистов Роскачества, чтобы угощение было на высоте, достаточно следовать нескольким простым рекомендациям по выбору ингредиентов. Например, важно выбирать муку определённого сорта и помола. Что касается сгущённого молока, эксперты советуют отдавать предпочтение продукту, упакованному в надёжную жестяную банку, а при выборе мёда стоит обратить внимание на год сбора и дату упаковки.
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