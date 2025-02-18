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18 февраля, 15:56

В Липецкой области на Масленицу сожгут Волан-де-Морта и Хагги Вагги

В Липецкой области традиционное чучело на Масленицу решили заменить на фигуры знаменитых персонажей: Хагги Вагги, Карнажа, Фредди Крюгера, Белого Ходока и Волан-де-Морта. «Инквизиция» пройдёт 1 марта в археологическом парке «Аргамач», сообщается в его группе в VK.

В Липецкой области на Масленицу сожгут известных персонажей. Видео © VK / Археологический парк «Аргомач»

В группе парка даже устраивали конкурс. Подписчикам предлагали отгадать, какие персонажи будут «отданы в объятия огня» в этом году. Парк находится в селе Аргамач-Пальна Елецкого района.

Масленичная неделя в этом году проходит с 24 февраля по 2 марта.

Также на эту Масленицу жители города Ялуторовска в Тюменской области планируют 2 марта испечь традиционные трёхметровые блины. Кроме того, там пройдут забеги со сковородкой, хоккей в валенках и другие развлекательные мероприятия.

На Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец» сожгут 30 вращающихся мельниц
На Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец» сожгут 30 вращающихся мельниц
Обложка ©

VK / Археологический парк «Аргомач»

Полина Никифорова
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