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7 марта, 14:47

Кинолог объяснил, почему Хагги Вагги вашим пёселям не игрушка

Кинолог Голубев заявил об опасности детских игрушек для собак

Хагги Вагги. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Хагги Вагги. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Дети и собаки часто становятся лучшими друзьями, и малыши стремятся разделить с любимцами даже свои игрушки. Однако для животных могут быть опасны как плюшевые медведи, так и роботы со множеством деталей. Об этом рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Дело в том, что в процессе игры собака может разгрызть игрушку, оторвать детали и проглотить их. Также питомец может отравиться и подавиться наполнителем — синтепоном, шариками или даже жидкостью. Особенно опасны популярные у детей Хагги Вагги, Кисси Мисси и тянущиеся фигурки Гуджитсу.

Например, Гуджитсу наполняют жидкостью и пластиковыми элементами, которые могут стать причиной проблем с ЖКТ у животного. Из-за пластичности откушенная часть игрушки может не выйти естественным путём ни с рвотой, ни через кишечник, а пластик в желудке питомца вызовет спонтанные приступы рвоты и гастрит, предупреждает кинолог.

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"Важно понимать, что любая игрушка, у которой торчат пуговицы или есть пластмассовые глаза, усики и другие мелкие детали, не подходят для безопасной игры с собакой", — подчеркнул эксперт и посоветовал покупать игрушки в зоомагазинах.

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Теперь вы знаете, какие игрушки категорически нельзя использовать во время игр с питомцами. Однако на этом советы не заканчиваются. Ранее Life.ru рассказал о продуктах, которые могут грозить собаке смертью. А для поднятия настроения рекомендуем посмотреть снимки животных с детьми.

Каринэ Гевондян
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