10 фото пёселей, которые так ладят с детишками, что никакие няньки не нужны

"Жена поймала на камеру, как наша дочь и собака вместе показали языки", — fthursdayee.

Фото © Reddit / fthursdayee

"Дочь приспособила нашего лабрадора под подушку. Он не против", — kindaladylike.

Фото © Reddit / kindaladylike

"Мальчик и его собака: начало. Мой 2-недельный сын и собака", — morgankbeaty.

Фото © Reddit / morgankbeaty

"Так рада, что они поладили!" — caskeyty.

Фото © Reddit / caskeyty

"Мой сын и его лучший друг!" — muswaj.

Фото © Reddit / muswaj

"Наша собака не выпускает новорождённого из виду. Ну что за хорошая девочка!" — Conan013.

Фото © Reddit / Conan013

"Мы так нервничали, как наш бигль отреагирует на новорождённого... А зря! Сейчас они лучшие друзья! Познакомьтесь с Оливером и его собачкой Софи", — rawrimkat1017.

Фото © Reddit / rawrimkat1017

"До родов я думала, что собаки и дети — в принципе, разница небольшая. Теперь, когда у меня есть ребёнок, я могу подтвердить, что была права!" — caits-mcgates.

Фото © Reddit / caits-mcgates

"Недавно я позволил нашему питбулю спать в одной кровати с моей дочерью. В первую ночь она проснулась — и пёс обнял её, чтобы помочь заснуть. Теперь они спят вместе каждый раз. После того как я укладываю малышку и выхожу из комнаты, он никогда не сдвигается с места. Собака знает, что его место рядом с ней", — littlemissy13.

Фото © Reddit / littlemissy13

"Собаки для детей лучше просто не найти!" — Euphoric-Still-6066.