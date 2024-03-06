10 фото пёселей, которые так ладят с детишками, что никакие няньки не нужны
Часто родители беспокоятся и не хотят заводить питомцев, когда в доме уже есть маленький ребёнок. А зря! При хорошем воспитании собака может стать если не нянькой малышу, то точно верным другом.
"Жена поймала на камеру, как наша дочь и собака вместе показали языки", — fthursdayee.
Фото © Reddit / fthursdayee
"Дочь приспособила нашего лабрадора под подушку. Он не против", — kindaladylike.
Фото © Reddit / kindaladylike
"Мальчик и его собака: начало. Мой 2-недельный сын и собака", — morgankbeaty.
Фото © Reddit / morgankbeaty
"Так рада, что они поладили!" — caskeyty.
Фото © Reddit / caskeyty
"Мой сын и его лучший друг!" — muswaj.
Фото © Reddit / muswaj
"Наша собака не выпускает новорождённого из виду. Ну что за хорошая девочка!" — Conan013.
Фото © Reddit / Conan013
"Мы так нервничали, как наш бигль отреагирует на новорождённого... А зря! Сейчас они лучшие друзья! Познакомьтесь с Оливером и его собачкой Софи", — rawrimkat1017.
Фото © Reddit / rawrimkat1017
"До родов я думала, что собаки и дети — в принципе, разница небольшая. Теперь, когда у меня есть ребёнок, я могу подтвердить, что была права!" — caits-mcgates.
Фото © Reddit / caits-mcgates
"Недавно я позволил нашему питбулю спать в одной кровати с моей дочерью. В первую ночь она проснулась — и пёс обнял её, чтобы помочь заснуть. Теперь они спят вместе каждый раз. После того как я укладываю малышку и выхожу из комнаты, он никогда не сдвигается с места. Собака знает, что его место рядом с ней", — littlemissy13.
Фото © Reddit / littlemissy13
"Собаки для детей лучше просто не найти!" — Euphoric-Still-6066.
Фото © Reddit / Euphoric-Still-6066
Reddit / muswaj, Euphoric-Still-6066