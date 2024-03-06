Новый циклон принесёт полное изменение погоды в Москве на 8 Марта

Южноуральский циклон уступает место северному, скандинавскому, поэтому в Москве в праздничные выходные 8–10 марта ожидается полное изменение погоды. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, не исключив вероятность выпадения слабого снега.

"Южноуральский циклон теряет своё значение, уходит на восток. С севера, с Баренцева моря, "садится" новый скандинавский циклон", — сообщил синоптик.

По его словам, в Международный женский день ожидается похолодание до –4...–9 градусов ночью и –1...–3 — днём. Наибольший ущерб новый циклон может нанести на юге, где заморозки негативно скажутся на распускающихся растениях.