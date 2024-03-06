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6 марта, 04:18

Можно стать "овощем": Любителей "залипнуть" в телефон предупредили об опасной болезни

Психолог Кочетова: Телефонную зависимость провоцируют стресс и нелюбимая работа

Человек приобретает телефонную зависимость из-за стрессообразующих факторов в виде нелюбимой работы, неприятных эмоций и нежеланных дел. "Залипнув" в смартфоне на часок-другой, можно временно отвлечься от негатива, но заработать другие проблемы, предупредила клинический психолог Юлия Кочетова.

"В стрессовой обстановке, когда тяжело, абсолютно естественно желание эти неприятные чувства прекратить. В телефоне человек отвлекается от проблемной или стрессовой ситуации и на время перестаёт чувствовать негативные эмоции", — рассказала эксперт, сравнив телефон с "лёгким дофамином".

Однако нырок в виртуальный мир — не спасение от накопившихся проблем, поделилась психолог. Частое использование смартфона серьёзно подрывает здоровье организма, нарушает работу позвоночника и моторики, а также сбивает сон. Кроме того, многие начинают испытывать недовольство собой из-за частого любования яркой жизнью блогеров и знаменитостей. В худшем же случае телефонная зависимость переходит в цифровую деменцию, то есть в задержку развития.

"Зачастую дети, постоянно сидящие в гаджетах, имеют дело с однотипной информацией, совершают однотипные действия. В то время как реальные жизненные задачи, возникающие в процессе обучения, общения, активной деятельности, нестандартны, их невозможно постоянно решать однотипно", — подытожила Кочетова в беседе с RT.

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Смартфоны таят в себе и ещё одну нешуточную угрозу, имя которой — золотистый стафилококк. Из-за привычки брать в руки телефон без необходимости можно занести инфекцию в организм, предупреждал Life.ru ранее.

Обложка ©

Unsplash / Eddy Billard

Илья Пушкарев
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