Можно стать "овощем": Любителей "залипнуть" в телефон предупредили об опасной болезни
Психолог Кочетова: Телефонную зависимость провоцируют стресс и нелюбимая работа
Человек приобретает телефонную зависимость из-за стрессообразующих факторов в виде нелюбимой работы, неприятных эмоций и нежеланных дел. "Залипнув" в смартфоне на часок-другой, можно временно отвлечься от негатива, но заработать другие проблемы, предупредила клинический психолог Юлия Кочетова.
"В стрессовой обстановке, когда тяжело, абсолютно естественно желание эти неприятные чувства прекратить. В телефоне человек отвлекается от проблемной или стрессовой ситуации и на время перестаёт чувствовать негативные эмоции", — рассказала эксперт, сравнив телефон с "лёгким дофамином".
Однако нырок в виртуальный мир — не спасение от накопившихся проблем, поделилась психолог. Частое использование смартфона серьёзно подрывает здоровье организма, нарушает работу позвоночника и моторики, а также сбивает сон. Кроме того, многие начинают испытывать недовольство собой из-за частого любования яркой жизнью блогеров и знаменитостей. В худшем же случае телефонная зависимость переходит в цифровую деменцию, то есть в задержку развития.
"Зачастую дети, постоянно сидящие в гаджетах, имеют дело с однотипной информацией, совершают однотипные действия. В то время как реальные жизненные задачи, возникающие в процессе обучения, общения, активной деятельности, нестандартны, их невозможно постоянно решать однотипно", — подытожила Кочетова в беседе с RT.
Смартфоны таят в себе и ещё одну нешуточную угрозу, имя которой — золотистый стафилококк. Из-за привычки брать в руки телефон без необходимости можно занести инфекцию в организм, предупреждал Life.ru ранее.
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