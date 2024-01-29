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Даже золотистый стафилококк: На смартфонах россиян нашли опасные микробы

Роспотребнадзор сообщил, что смартфоны загрязнены бактериями на 94%

29 января, 16:38
На смартфонах нашли избыточное загрязнение бактериями. Обложка © Shutterstock

На смартфонах нашли избыточное загрязнение бактериями. Обложка © Shutterstock

Поверхность мобильных телефонов и компьютерных клавиатур является настоящим рассадником бактерий, чаще всего там обитает стафилококк. Об этом говорится в телеграм-канале Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

"94% поверхностей телефонов показали избыточную бактериальную обсеменённость. На поверхностях мобильных телефонов и клавиатурах компьютеров чаще всего определялись стафилококки, в том числе потенциально опасный золотистый стафилококк", — уточняется в тексте.

Даже мытьё рук не способно полностью защитить человека, потому что контакт с телефоном или компьютером происходит постоянно. Кроме того, многие россияне любят брать гаджеты с собой в туалет, что тоже увеличивает риск подхватить инфекцию. Как рассказали в ведомстве, следует систематически обрабатывать поверхность гаджетов средствами на спиртовой основе и без необходимости не брать в руки телефон.

Прочнее стекла в 10 раз: Открыт метод создания прозрачной древесины для производства гаджетов
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Ранее Лайф писал, что всё больше людей в мире страдают от номофобии — страха остаться без смартфона из-за забывчивости, разряженной батареи или отсутствия подключения к Интернету.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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