Прочнее стекла в 10 раз: Открыт метод создания прозрачной древесины для производства гаджетов

Учёные из университетов США и Швеции разработали метод создания прозрачной древесины, которая пригодится в том числе для производства экранов для смартфонов, дисплеев для умных окон и прочих устройств. Об уникальном открытии пишет издание Android Authority.

В основе метода лежит удаление из древесины лигнина — это клейкое вещество, которое удерживает трубчатые клетки, транспортирующие питательные вещества по дереву и придающие ему коричневый оттенок. Чтобы получить прозрачный материал, специалисты "отбелили" лигнин, а затем залили его эпоксидной смолой. В ходе тестирования выяснилось, что прозрачные листы из дерева толщиной в один миллиметр пропускают 80–90% света. Кроме того, они оказались прочнее оргстекла в три раза, а обычного стекла — в 10 раз.

Однако у прозрачной древесины есть и минусы. Такой материал уступает в экологичности стеклу, потому что эпоксидная смола является пластиковым продуктом, полученным из нефти. Тем не менее разработчики намерены усовершенствовать материал.