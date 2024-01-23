В мире выросло количество людей с номофобией

Всё больше людей в мире страдают от номофобии — страха остаться без смартфона из-за забывчивости, разряженной батареи или отсутствия подключения к интернету. Врачи бьют тревогу, а психиатры говорят, что проблема наблюдается во множестве стран, пишет газета "Коммерсант".

Впервые термин возник в 2008 году, когда его употребила Почтовая служба Великобритании в социологическом исследовании организации YouGov. В то время фобией уже страдало более половины опрошенных. Теперь же эксперты называют людей заложниками их же гаджетов всё чаще. Например, в прошлогоднем исследовании учёных из Канады и Бахрейна номофобия наблюдалась уже у 71% совершеннолетних в десяти странах мира.

А сотрудники Университета штата Айова даже разработали способ, с помощью которого можно самому понять степень своей номофобии. Они придумали тест из 20 вопросов, которые позволяют определить, насколько человек боится остаться без смартфона, и выяснить, почему он так дорожит устройством.

При этом специалисты из Университета Гранады, Испания, провели исследование и выяснили причины чрезмерной привязанности человека к смартфону. Оказалось, что всё дело в ожидании психоэмоционального контакта, который можно получить с помощью гаджета. К аналогичному выводу пришли и учёные из Университета Копенгагена. Эксперты предположили, что зацикленность на мобильниках связана с возможностью человека узнать что-то новое или пережить с помощью железки какую-либо эмоцию.