Названы продукты с хозяйского стола, которые грозят собаке смертью

Для многих собачников любимый питомец — член семьи, которого иногда хочется угостить чем-то хозяйским. Однако, предупредил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры "ветеринарная медицина" Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко, ряд привычных для человека продуктов грозит животному серьёзными, даже летальными последствиями.

Например, некоторым хвостатым, несмотря на распространённое мнение, лучше не давать кость. По словам собеседника RT, длительный процесс выведения декоративных пород изменил их желудочно-кишечный тракт, из-за чего они лишились возможности переваривать такую пищу.

"Поэтому мы, ветеринары, часто сталкиваемся с такими проблемами, что эти кости застревают, раздражают желудочно-кишечный тракт, нередко приходится проводить оперативное вмешательство, для того чтобы извлечь их из организма", — добавил врач.

Кроме того, стоит осторожнее кормить собаку даже обычным мясом. Оно должно быть высококачественным. По словам ветеринара, для увеличения срока годности мясо часто обрабатывается различными веществами, в том числе уксусной кислотой. Это грозит раздражением желудочно-кишечного тракта животного.

Специалист добавил, что популярные у собачников каши в целом неплохое блюдо, хотя не рекомендуется использовать плохо перевариваемую питомцами перловку или пшеничную крупу. Кроме того, блюдо должно быть хорошо разварено. А, казалось бы, полезные овощи и фрукты имеют для собак минимальную питательную ценность и могут вызвать расстройство пищеварения.

"А вот отварной нежирный картофель животным предлагать можно: он широко используется в том числе в некоторых зарубежных кормах, рекомендованных диетологами", — отметил эксперт.

Помимо того, Руденко назвал некоторые "хозяйские" продукты, которые давать собаке категорически запрещено. Например, шоколад, в тёмном и молочном видах которого содержится непереносимый хвостатыми алкалоид теобромин. Такая сладость может вызвать у животного тяжёлое отравление и даже смерть.

Тот же итог грозит, если накормить питомца виноградом или изюмом. Мелким породам противопоказаны лук и чеснок, которые вызывают сильное раздражение желудочно-кишечного тракта. А ещё для собак токсичны некоторые сахарозаменители, в том числе ксилит, содержащийся в жевательной резинке, напитках и зубной пасте.