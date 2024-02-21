Кинолог назвал худшее наказание для собак, которое ведёт к неприятным последствиям

Многие владельцы собак, чтобы наказать своего питомца или показать своё недовольство его поведением, повышают голос или лишают его игр. Но самым худшим наказанием для пса является игнорирование, отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Дело в том, что в дикой природе стая, игнорируя молодых животных, отделяет их от себя. Помимо игнорирования, она может проявлять необоснованную агрессию. А для животного потеря стаи может грозить голодом или гибелью", — рассказал специалист в разговоре с РИАМО.

По словам кинолога, хозяин ведёт себя так, когда наказывает собаку, — не обращает внимания на любые действия питомца, проявляя скрытую или открытую агрессию. Стоит понимать, что всё это негативно сказывается на состоянии животного. Он начинает нервничать, есть риск учащения эпизодов нежелательного поведения. Например, собака может начать оставлять метки в доме, чтобы оставить свой запах и закрепить себя в "стае".