На Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец» сожгут 30 вращающихся мельниц

В Калужской области в арт-парке «Никола-Ленивец» в Дзержинском районе 1 марта пройдёт традиционный фестиваль в честь Масленицы. Как сообщает ГТРК «Калуга», в основе перформанса будет лежать поединок героя Мигеля де Сервантеса Дон Кихота с ветряными мельницами, которые будут полыхать.

Отмечается, что гостям предлагают подготовиться заранее и выбрать тематические костюмы. Мужчины могут явиться в кольчугах, а дамы — в кокошниках. Как говорится на сайте Smotrim, всего будет представлено 30 башен разной высоты с вращающимися лопастями. Спроектировал этот объект основатель арт-парка Николай Полисский. Постройка высотой 22 метра из сена и отработанного дерева, напоминающая заколдованного великана, выступит в роли антагониста, которого обязательно победит доблестный рыцарь.