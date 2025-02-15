Красная икра резко подешевела перед Масленицей на 15%

Дальний Восток располагает большими запасами красной икры и дефицита продукта не ожидается, более того резко пошли на спад отпускные цены. Об этом сообщили журналистам во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).

«На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры… Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить спрос к надвигающимся праздникам — Масленице, 23 февраля и 8 марта. Дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет», — отметил президент объединения Герман Зверев.

В ассоциации заверили, что закупочные цены продолжат падение. Так, икра горбуши стоит от 4,5 тысячи за килограмм, а это в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года, икра кеты — от 5,5 тысячи рублей за килограмм (на 15% ниже в сравнении с декабрём). Зверев добавил, что отпускные цены на товар не зависят от праздников, обычно они находятся на пике летом и осенью, так как идёт путина. А вот ритейлеры и переработчики уже выставляют стоимость в привязке к спросу, который растёт перед праздничными датами, продолжил он.

Зверев выразил надежду, что розничные цены всё же упадут, раз сейчас нет нехватки деликатеса и закупочные цены уменьшились. Он также призвал россиян не покупать товар у сомнительных продавцов и доверять специализированным магазинам, торговым сетям или покупать икру напрямую у производителей.