Могут позволить все: В России упали цены на красную икру

Одно из главных новогодних угощений значительно падает в цене после закончившихся праздников. По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, в России значительно подешевела лососёвая икра. Сейчас цена ниже примерно на десять процентов чем в декабре и на 15-20 процентов меньше стоимости в ноябре.

«На четвёртой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососёвую икру по всем видам. Маркер цены — стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продаётся в диапазоне 8-10,6 тыс. рублей, кеты — 9,8 тыс. рублей, кижуча — 11,6 тыс. рублей, нерки — 9,6 тыс. рублей», — рассказал председатель Панин.

Все предсказания по поводу снижения цены подтверждаются рынком. Изначально стоимость в 14 тысяч рублей за килограмм была «перегретой», объяснил председатель союза.