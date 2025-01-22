Могут позволить все: В России упали цены на красную икру
Рыбный союз: В России значительно снизилась цена на лососёвую икру
Одно из главных новогодних угощений значительно падает в цене после закончившихся праздников. По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, в России значительно подешевела лососёвая икра. Сейчас цена ниже примерно на десять процентов чем в декабре и на 15-20 процентов меньше стоимости в ноябре.
«На четвёртой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососёвую икру по всем видам. Маркер цены — стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продаётся в диапазоне 8-10,6 тыс. рублей, кеты — 9,8 тыс. рублей, кижуча — 11,6 тыс. рублей, нерки — 9,6 тыс. рублей», — рассказал председатель Панин.
Все предсказания по поводу снижения цены подтверждаются рынком. Изначально стоимость в 14 тысяч рублей за килограмм была «перегретой», объяснил председатель союза.
Ранее Life.ru рассказал, что пока во всей России икра дешевеет, в Госдуме свои правила. Там продукт наоборот подорожал и теперь стоит 170 рублей, вместо 150. Лакшери перекус политикам подавали на яйце, полакомиться могли все желающие. Сейчас неизвестно, сможет ли себе кто-то позволить такой деликатес.
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