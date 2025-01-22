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22 января, 13:42

Могут позволить все: В России упали цены на красную икру

Рыбный союз: В России значительно снизилась цена на лососёвую икру

Одно из главных новогодних угощений значительно падает в цене после закончившихся праздников. По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, в России значительно подешевела лососёвая икра. Сейчас цена ниже примерно на десять процентов чем в декабре и на 15-20 процентов меньше стоимости в ноябре.

«На четвёртой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососёвую икру по всем видам. Маркер цены стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продаётся в диапазоне 8-10,6 тыс. рублей, кеты 9,8 тыс. рублей, кижуча 11,6 тыс. рублей, нерки 9,6 тыс. рублей», — рассказал председатель Панин.

Все предсказания по поводу снижения цены подтверждаются рынком. Изначально стоимость в 14 тысяч рублей за килограмм была «перегретой», объяснил председатель союза.

Губернатор Камчатки рассказал Юнашеву, почему так сильно подорожала икра
Губернатор Камчатки рассказал Юнашеву, почему так сильно подорожала икра

Ранее Life.ru рассказал, что пока во всей России икра дешевеет, в Госдуме свои правила. Там продукт наоборот подорожал и теперь стоит 170 рублей, вместо 150. Лакшери перекус политикам подавали на яйце, полакомиться могли все желающие. Сейчас неизвестно, сможет ли себе кто-то позволить такой деликатес.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Наталья Афонина
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