В Госдуме подорожала икра

В Госдуме вслед за беляшами подорожала красная икра, сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев. Он рассказал, что деликатес на половинке яйца стоил 150 рублей ещё неделю назад, а сегодня за лакшери перекус придётся выложить на 20 руб. больше.

Кроме, того, журналист у себя в телеграм-канале написал, что с прилавка пропали знаменитые беляши, цену на которые недавно также подняли. По словам корреспондента, хитового депутатского обеда не видно уже несколько дней.