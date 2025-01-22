В Госдуме подорожала икра
Икорка из ГД. Фото © Telegram / Юнашев LIVE
В Госдуме вслед за беляшами подорожала красная икра, сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев. Он рассказал, что деликатес на половинке яйца стоил 150 рублей ещё неделю назад, а сегодня за лакшери перекус придётся выложить на 20 руб. больше.
Кроме, того, журналист у себя в телеграм-канале написал, что с прилавка пропали знаменитые беляши, цену на которые недавно также подняли. По словам корреспондента, хитового депутатского обеда не видно уже несколько дней.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в думской столовой подорожали беляши. Если в прошлом году их можно было приобрести в буфете за 90 рублей, то сейчас цена составляет 110 рублей. Другие блюда в столовой нижней палаты подорожали не так сильно. По словам Юнашева, квашеная капуста стоит 120 рублей, а тарелка шинкованной — всего 15. Самыми дорогими являются котлета и лапша удон.