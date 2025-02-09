В Москве накрыли браконьеров, пытавшихся продать более центнера чёрной икры
Чёрная икра. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Осетровые виды рыб занесены в Красную книгу Российской Федерации. Особо ценится их чёрная икра, 120 килограмм которой пытались распродать в москве 33-летняя женщина и 39-летний мужчина. Об этом сообщает столичная прокуратура у себя в телеграм-канале.
Банки с чёрной икрой. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Вместе с другими соучастниками браконьеры продавали чёрную икру в Москве. Оперативники изъяли у них незаконную рыбную продукцию общим весом порядка 120 кг.
«Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, группой лиц по предварительному сговору). В ближайшее время они предстанут перед судом», — сказано в сообщении.
Ранее со склада в Челябинске украли 100 килограмм красной икры. Стоимость похищенного в общей сложности составила более миллиона рублей. Преступникам теперь грозит наказание до 10 лет тюремного заключения.