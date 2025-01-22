100 кг красной икры на 1 млн рублей украли со склада в Челябинске

В Челябинске воры обнесли новый склад известного магазина свежих ягод, который в сезон также занимался продажей икры горбуши. Злоумышленники похитили 100 килограммов деликатеса. Полиция города подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает издание 74.RU.

Обворованный склад в Челябинске. Видео © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Стоимость похищенного была оценена в 1 015 200 рублей, в связи с чем в полиции было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере). Преступникам может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы. В Челябинской полиции сообщили, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для задержания правонарушителей.