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7 ноября, 05:43

Почти 1,5 тонны красной икры на 10 млн украли с завода на Камчатке

Тонну красной икры похитили с завода на Камчатке. Как пишет SHOT, «икорные мошенники» в балаклавах дождались, когда уснёт охранник на промбазе, и вынесли почти 1,5 тонны деликатеса на 10 млн рублей.

По информации телеграм-канала, в минувшее воскресенье двое неизвестных в балаклавах и в перчатках пробрались на складские помещения компании «Асуас». Шлагбаума на месте не было, а охранник крепко спал в будке. Воры сорвали замок, проникли на склад и запихали в сумки «красное золото» — икру нерки, кеты, горбуши. После чего скрылись мимо спавшего сторожа.

Весомую деликатесную пропажу заметили сотрудники склада, которые обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, организованная группой, в особо крупном размере». Икорным грабителям грозит до десяти лет лишения свободы.

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А ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали двух цыган, которые продали пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо красной икры.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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