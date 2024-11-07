Почти 1,5 тонны красной икры на 10 млн украли с завода на Камчатке

Тонну красной икры похитили с завода на Камчатке. Как пишет SHOT, «икорные мошенники» в балаклавах дождались, когда уснёт охранник на промбазе, и вынесли почти 1,5 тонны деликатеса на 10 млн рублей.

По информации телеграм-канала, в минувшее воскресенье двое неизвестных в балаклавах и в перчатках пробрались на складские помещения компании «Асуас». Шлагбаума на месте не было, а охранник крепко спал в будке. Воры сорвали замок, проникли на склад и запихали в сумки «красное золото» — икру нерки, кеты, горбуши. После чего скрылись мимо спавшего сторожа.

Весомую деликатесную пропажу заметили сотрудники склада, которые обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, организованная группой, в особо крупном размере». Икорным грабителям грозит до десяти лет лишения свободы.