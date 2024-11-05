В Петербурге цыгане продали женщине 40 банок коллагеновых шариков вместо икры

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих цыган по делу о мошенничестве. Один из них продал пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо красной икры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, в конце октября 66-летняя женщина из посёлка Стрельна подала заявлению в полицию. По словам потерпевшей, незнакомый мужчина предложил ей приобрести 40 банок красной икры по привлекательной цене.

«Пожилая женщина согласилась и отдала торговцу 37 тысяч рублей, однако придя домой и открыв для пробы одну банку, обнаружила подделку. Экспертиза показала: вместо рыбного деликатеса банки были заполнены имитацией — коллагеновыми шариками, окрашенными в красный цвет», – говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранительные органы во время розыска подозреваемого остановили автомобиль «Лада Гранта». За рулём находился 18-летний цыган, проживающий в Ставропольском крае. В машине также находился его 29-летний брат, который, как выяснили правоохранители, являлся соучастником.