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2 ноября, 14:11

«Честный компьютерный мастер» взял с пожилой россиянки почти 1 млн, но так ничего не починил

Под Красноярском компьютерный мастер обманул пенсионерку на 865 тысяч рублей

Жительница Красноярского края и возвращённые ей деньги. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Жительница Красноярского края и возвращённые ей деньги. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае пенсионерка заплатила компьютерному мастеру 865 тысяч рублей за починку ноутбука и системного блока. Правда, после ремонта категории люкс техника так и не заработала. О ситуации сообщили в краевой прокуратуре.

Полиция вернула пенсионерке деньги, которые она отдала мошеннику. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

«В декабре прошлого года жительница Сосновоборска увидела в почтовом ящике листовку о ремонте компьютерной техники. В рекламе обещали качественную работу и дополнительные скидки для пенсионеров. <...> Несмотря на то, что цена самой техники едва превышала 10 тыс. руб., мастер за свои услуги запросил 865 тыс. руб. <...> В реальности средняя стоимость составила бы не более 3 тыс. руб.», — говорится в публикации

Рекламное объявление «честного компьютерного мастера». Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Рекламное объявление «честного компьютерного мастера». Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края

27-летний «специалист» включил в стоимость чистку от пыли и грязи, замену термопасты, а также установку новой ОС. Его клиентка растерялась и согласилась отдать мошеннику свои накопления. К слову, их оказалось недостаточно, поэтому она заняла ещё 130 тысяч у сына. Когда «мастер» ушёл, пенсионерка догадалась, что её надули, ведь техника так и не начала работать. Тогда женщина обратилась в полицию.

Чудо-техника задержали, деньги своей клиентке он вернул. В его отношении завели уголовное дело по статье «Мошенничество», молодой человек может получить до шести лет колонии.

На Урале поймали мужчин, которые пытались сжечь пенсионерку
На Урале поймали мужчин, которые пытались сжечь пенсионерку

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Приморье неравнодушный таксист уберёг пенсионерку от развода мошенников. Аферисты позвонили ей от имени якобы попавшей в аварию дочери и потребовали денег, чтобы «уладить проблему». Женщина испугалась, растерялась и согласилась на требования. Приехавший к ней водитель, увидев заплаканную пенсионерку с пакетом денег, расспросил её и вызвал полицию. В результате жертва мошенников сохранила себе более 400 тысяч рублей, а преступники остались ни с чем.

Юрий Лысенко
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