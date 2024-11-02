«Честный компьютерный мастер» взял с пожилой россиянки почти 1 млн, но так ничего не починил
Под Красноярском компьютерный мастер обманул пенсионерку на 865 тысяч рублей
Жительница Красноярского края и возвращённые ей деньги. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края
В Красноярском крае пенсионерка заплатила компьютерному мастеру 865 тысяч рублей за починку ноутбука и системного блока. Правда, после ремонта категории люкс техника так и не заработала. О ситуации сообщили в краевой прокуратуре.
Полиция вернула пенсионерке деньги, которые она отдала мошеннику. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края
«В декабре прошлого года жительница Сосновоборска увидела в почтовом ящике листовку о ремонте компьютерной техники. В рекламе обещали качественную работу и дополнительные скидки для пенсионеров. <...> Несмотря на то, что цена самой техники едва превышала 10 тыс. руб., мастер за свои услуги запросил 865 тыс. руб. <...> В реальности средняя стоимость составила бы не более 3 тыс. руб.», — говорится в публикации
Рекламное объявление «честного компьютерного мастера». Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края
27-летний «специалист» включил в стоимость чистку от пыли и грязи, замену термопасты, а также установку новой ОС. Его клиентка растерялась и согласилась отдать мошеннику свои накопления. К слову, их оказалось недостаточно, поэтому она заняла ещё 130 тысяч у сына. Когда «мастер» ушёл, пенсионерка догадалась, что её надули, ведь техника так и не начала работать. Тогда женщина обратилась в полицию.
Чудо-техника задержали, деньги своей клиентке он вернул. В его отношении завели уголовное дело по статье «Мошенничество», молодой человек может получить до шести лет колонии.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Приморье неравнодушный таксист уберёг пенсионерку от развода мошенников. Аферисты позвонили ей от имени якобы попавшей в аварию дочери и потребовали денег, чтобы «уладить проблему». Женщина испугалась, растерялась и согласилась на требования. Приехавший к ней водитель, увидев заплаканную пенсионерку с пакетом денег, расспросил её и вызвал полицию. В результате жертва мошенников сохранила себе более 400 тысяч рублей, а преступники остались ни с чем.