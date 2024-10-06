На Урале поймали мужчин, которые пытались сжечь пенсионерку

В Нижнем Тагиле задержаны двое молодых людей, которых подозревают в попытке убийства 78-летней пенсионерки. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

Преступление произошло в ночь на 1 октября: неизвестные подожгли дверь квартиры, где проживала женщина-волонтёр, оказывающая помощь бойцам СВО. В результате пожара пенсионерка получила серьёзные ожоги и была доставлена в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности подозреваемых. Ими оказались уроженцы Нижнего Тагила 2005 и 2006 годов рождения. По информации Следственного комитета, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. По данным полиции, ранее молодые люди не привлекались к уголовной ответственности. В ходе допроса они заявили, что не знали о том, что в квартире проживает пенсионерка, собирающая гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых подчеркнул, что ранее появлявшаяся в СМИ информация о том, что преступление было совершено из-за волонтёрской деятельности женщины, не соответствует действительности.

«Информация, ранее размещенная в некоторых СМИ, о том, что нападавшие отомстили бабушке за помощь бойцам СВО – не соответствует действительности. По имеющимся предварительным данным, подозреваемые совершили данное преступление на почве личных неприязненных отношений с родственником потерпевшей,» — заключил пресс-секретарь.