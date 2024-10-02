На Урале неизвестные пытались заживо сжечь пенсионерку, которая помогала бойцам СВО
SHOT: Неизвестные подожгли квартиру пенсионерки-волонтёрши в Нижнем Тагиле
Заживо сжечь пенсионерку-волонтёра попытались неизвестные на Урале. Бабушка чудом спаслась, но погибла её кошка, сообщает SHOT.
Поджигатели заходят в подъезд. Видео © SHOT
По данным SHOT, в Нижнем Тагиле в ночь на вторник двое неизвестных с рюкзаком вошли в жилой дом на Красноармейской и подожгли дверь в квартиру, где живёт 78-летняя бабушка.
Последствия пожара в квартире пенсионерки. Фото © SHOT
Поджигатели убежали, разгорелся большой пожар. Спасателям пришлось доставать старушку через окно. Всего из дома было эвакуировано 11 человек, включая троих детей. Пенсионерка госпитализирована с сильным ожогами в тяжёлом состоянии. В квартире сгорела её кошка.
Бабушка — волонтёр: плетёт маскировочные сети для бойцов СВО и собирает гуманитарную, на которую тратит почти всю свою пенсию. Сейчас врачи занимаются её восстановлением. Полиция ищет поджигателей.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Копейске был задержан местный житель, который специально устроил в жилой многоэтажке пожар. В огне погибли двое человек — собутыльники поджигателя, выставившие его с попойки за дверь из-за дебоширства.