На Урале неизвестные пытались заживо сжечь пенсионерку, которая помогала бойцам СВО

Заживо сжечь пенсионерку-волонтёра попытались неизвестные на Урале. Бабушка чудом спаслась, но погибла её кошка, сообщает SHOT.

Поджигатели заходят в подъезд. Видео © SHOT

По данным SHOT, в Нижнем Тагиле в ночь на вторник двое неизвестных с рюкзаком вошли в жилой дом на Красноармейской и подожгли дверь в квартиру, где живёт 78-летняя бабушка.

Последствия пожара в квартире пенсионерки. Фото © SHOT

Поджигатели убежали, разгорелся большой пожар. Спасателям пришлось доставать старушку через окно. Всего из дома было эвакуировано 11 человек, включая троих детей. Пенсионерка госпитализирована с сильным ожогами в тяжёлом состоянии. В квартире сгорела её кошка.

Бабушка — волонтёр: плетёт маскировочные сети для бойцов СВО и собирает гуманитарную, на которую тратит почти всю свою пенсию. Сейчас врачи занимаются её восстановлением. Полиция ищет поджигателей.