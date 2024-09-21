В Копейске мужчина поджёг многоэтажку, чтобы отомстить выгнавшим его собутыльникам

В Копейске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге многоквартирного дома, в результате которого погибли двое жильцов. В региональном МВД сообщили, что задержанный находится в СИЗО.

Как сообщает сайт MK.ru, всё случилось ночью 20 сентября, когда некто подпалил на лестничной клетке подъезда многоквартирного дома бесхозные вещи. Загорелись две квартиры, позже пламя добралось до кровли. Умерли 53-летний мужчина и 66-летняя женщина.

К месту прибыли экстренные службы и полиция. Удалось установить, что виновным в поджоге может быть 46-летний местный житель, который уже совершал имущественные преступления. Кроме того, незадолго до пожара у него произошла ссора с погибшими: они вместе выпивали, потом он начал буянить и его выставили за дверь. Долго держать «пламенную» обиду в себе он не смог. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».