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29 сентября, 18:45

Пасечник считает, что масштабные пожары в ЛНР могли начаться из-за поджогов

Глава ЛНР Пасечник: Характер пожаров свидетельствует об умышленных поджогах

В Луганской Народной Республике (ЛНР) выявлены возможные причины недавних пожаров. Как сообщил глава региона Леонид Пасечник в своём телеграм-канале, возгорания могли начаться из-за поджогов.

«Характер пожаров свидетельствует об умышленных поджогах, тушение которых осложняют погодные условия», — подчеркнул он.

По его словам, ситуация с возгораниями сейчас стабилизирована. Он отметил, что крупные очаги огня, обнаруженные в трёх муниципалитетах, успешно ликвидированы. В частности, в Свердловском округе, где также фиксировались пожары, ситуация находится под полным контролем сотрудников МЧС. Глава ЛНР заверил, что населённым пунктам ничего не угрожает.

В завершение, глава ЛНР призвал местных жителей незамедлительно информировать МЧС о любых очагах горения, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты.

«Обращаюсь к жителям Луганской Народной Республики: оперативно информируйте МЧС об очагах возгорания», — заключил глава региона.

Постояльцев дома престарелых в ЛНР эвакуировали из-за пожара
Постояльцев дома престарелых в ЛНР эвакуировали из-за пожара

Напомним, что в ЛНР в последние недели бушевало несколько лесных пожаров. Так, в Антрацитовском округе в районе села Степное пламя перешло на территорию алюминиевого завода, о пострадавших не сообщалось. Также возгорание было зафиксировано и в Станично-Луганском, где жителей посёлка Ольховое призвали эвакуироваться в связи со стихией. Кроме того, не обошло стороной пламя и Первомайск, который остался без света из-за пожаров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fernando Astasio Avila

Кирилл Сосновских
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