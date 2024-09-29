Пасечник считает, что масштабные пожары в ЛНР могли начаться из-за поджогов

По его словам, ситуация с возгораниями сейчас стабилизирована. Он отметил, что крупные очаги огня, обнаруженные в трёх муниципалитетах, успешно ликвидированы. В частности, в Свердловском округе, где также фиксировались пожары, ситуация находится под полным контролем сотрудников МЧС. Глава ЛНР заверил, что населённым пунктам ничего не угрожает.