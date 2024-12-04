В МВД показали видео изъятия 250 кг чёрной икры у браконьеров под Хабаровском

Во время задержания правоохранители поинтересовались у мужчин происхождением незаконного груза, на что один ответил, что незнакомец просто попросил довести товар, предложив за это 60 тысяч рублей. На кадрах видно множество контейнеров с икрой и пакетов с осетриной. Теперь браконьеры находятся под стражей, против них заведено дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконный оборот водных биологических ресурсов»).