В МВД показали видео изъятия 250 кг чёрной икры у браконьеров под Хабаровском
Автомобиль с 250 килограммами чёрной икры и осетриной остановили в Хабаровском крае сотрудники Пограничного управления ФСБ и Госавтоинспекции ОМВД России по Ульчскому району. Задержаны двое мужчин, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
Задержание браконьеров с чёрной икрой под Хабаровском. Видео © Telegram / Ирина Волк
Во время задержания правоохранители поинтересовались у мужчин происхождением незаконного груза, на что один ответил, что незнакомец просто попросил довести товар, предложив за это 60 тысяч рублей. На кадрах видно множество контейнеров с икрой и пакетов с осетриной. Теперь браконьеры находятся под стражей, против них заведено дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконный оборот водных биологических ресурсов»).
Ранее сотрудники склада на Колыме украли 800 килограммов лососёвой икры. Вероятно, они хотели заработать на деликатесе в преддверии Нового года, однако злоумышленников раскрыли. Сумма ущерба составила 6,2 миллиона рублей.
Telegram / Ирина Волк