Мясопустная родительская суббота 22 февраля: Как правильно поминать ушедших и что нельзя делать

Уже скоро, 22 февраля, в России отметят Мясопустную родительскую субботу. Также она известна как Большая родительская, Родичи или Мясоедные родители. Это дни, в которые православные поминают своих почивших предков. В православии у февральской Родительской субботы статус вселенской, то есть в этот день поминаются абсолютно все умершие христиане. Даже если они умерли давно и никто из совершающих поминальную молитву не знал их лично. Среди поминальных суббот именно эти самые главные. Вселенских родительских суббот всего две: Мясопустная зимой и Троицкая летом. В этом году Троицкая родительская будет 7 июня.

Какого числа отмечают Вселенскую мясопустную родительскую субботу в 2025 году

Вселенскую мясопустную родительскую субботу в 2025 году отмечают 22 февраля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alena Gan

А вот Вселенская мясопустная родительская случится 22 февраля. Именно в этот день на литургии православные батюшки будут читать особую службу. В ней они помянут всех христиан, когда-либо живших на земле. Поэтому на Большую родительскую субботу можете оставить им записки с именами почивших близких. Если в вашем дворе недавно умер безродный, но крещёный маргинал и вы знали, как его зовут, можете оставить записку и за него. На том свете вам это зачтётся. Но в первую очередь все ваши помыслы должны в Родительскую субботу 22 февраля быть сосредоточены на близких родственниках.

Правила Вселенской родительской субботы 22 февраля

На Вселенскую родительскую субботу обязательно нужно сходить в храм. Фото © Life.ru

Смысл родительских суббот в том, чтобы помянуть усопших, прежде всего родственников. Если у вас есть родители, поминайте бабушек и дедушек. Если родителей уже нет с нами, тогда Вселенская суббота 22 февраля — ваш день. Если вы добрый христианин и следуете Молитвенному правилу, на которое вас благословил настоятель вашей церкви, то упоминайте родителей в молитвах. Священники в церквях тоже будут в этот день делать свою работу — поминать усопших в специальной заупокойной службе.

«В ближайшее воскресенье будет читаться отрывок из Евангелия, связанный со Страшным судом. Это воскресенье также называется Воскресеньем или Неделей о Страшном суде. В этот день все христиане вспоминают о том, что рано или поздно мы все предстанем перед Богом и должны будем дать отчёт о своей жизни. Над каждым из нас будет совершён суд. Эта неделя предшествует началу Великого поста», — рассказывает Life.ru декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак.

Ещё на Вселенскую родительскую субботу 22 февраля можно устроить ритуальный ужин для живых родственников и съездить на кладбище, чтобы разжечь огни на могилах ваших родных и близких. Наши предки в этот день уже начинали готовиться к Масленичной неделе. А добрые дела, например помощь нищим, — это благословенное дело, в особенности на Большую субботу.

Как поминать усопших во Вселенскую родительскую субботу

В Мясопустную родительскую субботу 22 февраля нужно отдать батюшке записки с именами усопших. Фото © Life.ru

Для того чтобы поминать в Большую родительскую усопших, в русском православии есть специальная книга — Триодь. Именно в ней приведены тексты молитв, которые на литургии будет петь батюшка. Канон Триоди на Мясопустную субботу состоит из девяти песен. За ними обычно следует Ексапостиларий. Он представляет собой песнь – прошение к Христу, чтобы Иисус пришёл и спас молящихся. А имена с заупокойных записок батюшка прочитает ещё при подготовительной части литургии.

Если вы не батюшка, а обычный верующий, то можно прийти на службу в храм и принести туда записки. Или же написать их в храме. Обратите внимание: имена должны быть в своей церковной форме, в родительном падеже, а если с момента смерти прошло менее 40 дней, нужно добавить слово «новопреставленного». А дома можно почитать молитву об усопших, такие есть в каждом молитвослове.

Что должно быть на столе 22 февраля в Мясопустную субботу

Мясопустная родительская суббота — это такая, когда можно есть мясо. Оно и должно быть на столе. Но не только. Фото © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Что должно быть на столе 22 февраля в Родительскую субботу? Это ясно уже из названия. Раз она мясопустная, значит, мясо точно можно есть. Это один из последних дней перед Великим постом, когда на вашем столе будет появляться этот продукт.

«Суббота называется мясопустной, потому что в ближайшие субботу и воскресенье ещё можно есть мясо. Это последние дни, когда его употребление разрешается для тех, кто не готовится к причастию. По уставу, в эти дни в последний раз перед постом можно есть мясо. Поэтому суббота и воскресенье называются «мясо пустое», то есть «мясо пусть будет». Конечно, главный смысл этого дня заключается в подготовке к началу Великого поста», — поясняет иерей Андрей Постернак.

В славянской традиции на Большую родительскую субботу 22 февраля готовили ещё и кутью — это традиционная сладкая каша из зёрен пшеницы на меду. По особым случаям в неё добавляют сухофрукты или орехи. Родительская суббота 22 февраля как раз такой случай. Сегодня также принято печь пироги с солёной начинкой: это может быть мясо, яйцо или капуста. Блины — обязательное блюдо на Мясопустную субботу, но они предназначены не для домочадцев. Блины — это угощение для усопших или страждущих. То есть можно отнести их на кладбище, поделиться ими с нищими, но самим есть нельзя.

Родительская суббота 22 февраля: что нельзя делать

Мясопустная родительская суббота 22 февраля: что нельзя делать. Фото © Life.ru

Важно почтить традиции поминовения усопших и обязательно помолиться за умерших. А так как Родительская суббота 22 февраля именно про скорбь, то есть ряд запретов на этот день. Шумные застолья и празднования неуместны, так как день предназначен для памяти и молитвы, а не для чрезмерной печали или вечеринок. Смерть рассматривается как переход в вечность, и вера в воскресение приносит утешение, но радоваться этому слишком громко не стоит.

В Родительскую субботу 22 февраля также нельзя конфликтовать, злиться и сплетничать, лучше уделить внимание миру и добрым мыслям. Милосердие и благие дела, такие как помощь нуждающимся или подача милостыни в память об усопших, являются важными аспектами Мясопустной субботы 22 февраля. Рекомендуется посетить кладбище для приведения могил в порядок и молитвы.

Можно ли убираться 22 февраля в Родительскую субботу

Можно ли убираться на могилах в Родительскую субботу 22 февраля. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Во Вселенскую субботу запрещено выполнять тяжёлую работу, включая уборку дома. В этот день рекомендуется помолиться за умерших и организовать семейный поминальный обед. Родительская суббота 22 февраля предоставляет возможность посетить могилки усопших и помолиться за ушедших родственников. Важно помнить, что на могилах нельзя оставлять алкоголь и сигареты.

Приметы на Вселенскую родительскую субботу

Родительская суббота 22 февраля: приметы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / smutan

Если 22 февраля тепло и тает снег, это предвещает раннюю и тёплую весну; наоборот, холодная и пасмурная погода в этот день указывает на холодный и дождливый весенний сезон. По примете, весна будет ранней, если во Вселенскую мясопустную субботу также тепло и синички начинают петь. Если же к вечеру похолодало, ожидается жаркое и засушливое лето.