Тайны имени Валерия: Какие секреты хранит Лера и какой у неё истинный характер Значение, характер и судьба женского имени Валерия. Откуда оно появилось? Какие знаменитости носят имя Валерия? С какими мужскими именами у Валерии наиболее удачные отношения? Рассказывает Life.ru. 21 февраля, 14:30 Что скрывают женщины, которых зовут Валерия. Обложка © коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv, © Freepik / kjpargeter

Имя Валерия — одно из лучших в мире. Оно несёт в себе сильный смысл и добрую энергетику. С таким именем у вашего ребёнка точно будет счастливая жизнь, а судьба будет к нему благосклонна. В нашем материале вы найдёте всё об имени Валерия: значение, характер в детстве и во взрослой жизни, любовную совместимость с мужскими именами.

Значение имени Валерия

Валерия — благородное и знатное древнеримское имя. Фото © Freepik / lookstudio

Что означает имя Валерия? На самом деле оно сродни мужскому имени Валерий. А ещё восходит к древнеримскому Valerius, а это слово, в свою очередь, происходит от глагола valeo — «быть здоровым, сильным, крепким, бодрым». В этом и заключается значение имени Валерия — оно наделяет девочку жизненной силой, здоровьем и бодростью. Как видите, значение максимально позитивное. Каждому бы хотелось, чтобы его дочь была здоровой, сильной и счастливой.

Происхождение имени Валерия

Происхождение имени Валерия — древнеримское. Вероятно, сначала от старинного латинского слова valeo образовались имена, мужское и женское. Следом римляне наделили «Валериев» религиозным смыслом. Во-первых, в римской мифологии валериус — титул бога войны Марса. Марс соответствовал богу Аресу в древнегреческом пантеоне, они оба отвечали за войну «как она есть»: поле боя, подвиги, кровожадную энергию смертоносной сечи. Другой бог, Аполлон у греков и Феб у римлян, отвечал за ту часть войны, которая происходила вне поля боя, а именно за стратегию, которую составляют полководцы. Во-вторых, в Древнем Риме Валерий и Валерия не личные имена. Это родовое имя Valerii, которое принадлежало славной и знатной семье патрициев. Патриции Валерии принимали участие во всех значимых событиях истории Рима, они были с Ромулом в момент основания города. Впрочем, были и Валерии-плебеи: Валерии Таппоны и Валерии Триарии. Плебеями они стали из-за долгов по отношению к другим родам патрициев.

Валерия в детстве: характер девочки

В детстве Валерия будет сильной, независимой и ответственной. Фото © Freepik / rawpixel.com

Девочка с именем Валерия — это настоящая радость в семье. Она очень умная и понятливая и с ранних лет ведёт себя с присущей взрослым ответственностью. Вы можете не беспокоиться насчёт оценок девочки с именем Валерия в школе: она будет гарантированно приносить только пятёрки. Где бы Лера ни росла, какими бы ни были её одноклассники, в этом ребёнке всегда существует удивительная тяга ко всему самому доброму, светлому и человечному. Девочка с именем Лера независима: всегда точно знает, чего она хочет и как этого достичь. Она не позволит дурному влиянию сбить её с истинного пути. В компании Валерия может стать как заводилой, так и серым кардиналом — в зависимости от того, как вы её воспитываете. Неизменно одно: у девочки с именем Лера будет много хороших верных друзей.

В отношениях с родителями Валерия рано берёт на себя ответственность. Девочка по имени Лера начинает помогать маме с папой уже со школьного возраста. Чем старше она становится, тем более ощутимой делается её помощь: именно Лера выручит в трудной ситуации и возьмёт на себя часть домашних обязанностей, если кто-то из домочадцев устал. Но её свободолюбивая натура рано или поздно заставит Леру расставить чёткие личные границы: эксплуатировать Валерию не получится ни у кого в этом мире.

Характер имени Валерия во взрослом возрасте

Из детства в зрелость Валерия неизменно забирает с собой независимый, свободолюбивый дух. Во взрослом возрасте Лера уверена в себе и даже немного упряма. Она чётко расставляет приоритеты по жизни и никому не даёт себя в обиду. Её яркий и креативный ум вызывает недовольство завистников и восторг коллег. Валерия в коллективе — это лучик света, пробивающийся сквозь плотные заросли весеннего леса. Она всегда найдёт способ развеселить грустных, вселить уверенность в смущающихся и положить конец произволу, если таковой бывает. На первый взгляд Лера может показаться жёсткой, но это не так: просто таков стереотип о сильных, уверенных в себе и целеустремлённых женщинах. Приоритетом Валерии были и будут любовь и семья, и вся её недюжинная сила воли направлена на то, чтобы достичь этих жизненных целей. Её знаменитое упорство позволяет добиваться их в кратчайшие сроки.

Судьба женщины по имени Валерия

Валерию ждёт радостная и счастливая судьба. Фото © Freepik / prostooleh

Имя Валерия просто заряжено на счастливую судьбу. В карьере девушку с таким именем ожидают успехи: работа будет совпадать с её жизненным предназначением и приносить много удовольствия. В бизнесе Валерия тоже может добиться внушительных достижений, если захочет. Из профессий Лере больше всего подходят те, что имеют в себе нотку креативности. Дизайнер, астрофизик, программист, журналист, музыкант — да, это всё работа для Валерии.

В личной жизни у девушки с именем Лера тоже не будет особых проблем. Родители, как правило, прививают юным Валериям правильные понятия о жизни, семье и любви, так что в устройстве собственных отношений Лера будет стремиться повторить то лучшее, что есть в союзе мамы и папы. Естественно, избавившись от всего плохого. Она может «поблуждать» какое-то время, встретив любовь своей жизни не сразу после школы, а несколько позже. Дело в том, что Лера очень требовательна к своим партнёрам: ей достаточно трудно понравиться. Для этого нужно быть надёжным. Но, встретив свою любовь, Валерия буквально расцветает: семья Валерии точно не будет ни в чём нуждаться. С детьми она не только добра и заботлива, но и разумна и даже логична.

Совместимость имени Валерия

Лучше всего у девушки по имени Валерия дела пойдут с Михаилом, Александром и Ганнибалом. Фото © Freepik / ArthurHidden

У имени Валерия есть несколько «счастливых» мужских имён, отношения с которыми будут девушке в радость. Вот они: Александр, Владислав, Михаил, Сергей, Андрей. Отношения с Александром будут пронизаны теплом и домашним уютом.

Владислав даст Валерии то, о чём она всегда мечтает в отношениях, но никогда не признаётся, — право быть главной.

Михаил станет отличным партнёром не только в браке, но и в приключениях, например туристических походах.

Сергей будет не просто верным мужем, а тёплым и занятным собеседником.

Андрей окружит Леру любовью и заботой, от которых у неё будут наворачиваться на глаза слёзы счастья.

Но есть и такие мужские имена, с которыми девушке по имени Валерия трудно будет ужиться. Это Игорь, Артём, Олег, Кирилл и Евгений. Игорь для Валерии будет слишком скучным — его мягкая натура не позволит партнёрам конкурировать друг с другом, а значит, девушке он покажется слишком податливым.

Артём, наоборот, станет раздражать излишней опекой. Для независимой Леры это большой минус.

Олег будет часто злить Леру своей необязательностью.

Кирилл — не пара для Валерии. Девушке может самой показаться, что он её недостоин, и в этом будет смысл: Кирюша слишком сосредоточен на себе и своём благополучии.

А Евгений и вовсе может превратиться в злейшего врага Валерии спустя каких-то полгода брака. Его амбиции будут входить в конфликт со свободолюбивой натурой Леры.

Знаменитости с именем Валерия

Валерия — невероятно популярное имя для успешных женщин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Знаменитости, носящие такое славное имя, были не только в Древнем Риме. В современном мире Валерии достигают впечатляющих успехов в культуре, искусстве, музыке и науке. Рассказываем о знаменитых женщинах с именем Валерия.

Валерия Медиоланская

Валерия Медиоланская — раннехристианская святая I века нашей эры. Фото © ikona7.ru

Валерия Медиоланская — это раннехристианская святая из города Милана. По одной версии, Валерия отказалась принести жертву идолам после казни её мужа Виталия в Равенне и за это приняла мученическую смерть. По другой версии, она происходила из знатной семьи, христианскую веру приняла в юности и посвятила себя погребению других мучеников. За это Валерия Медиоланская была казнена на арене Колизея.

Валерия Троицкая

Валерия Троицкая — гениальный учёный-геофизик с большим индексом цитируемости. Фото © Wikipedia / Katherine Heirtzler

Валерия Троицкая — доктор физико-математических наук и всемирно известный геофизик. Она открыла новую область в своей науке — изучение геомагнитных пульсаций, коротких колебаний магнитного поля Земли. Восемь лет своей жизни Валерия служила президентом Международной ассоциации по геомагнетизму и аэрономии. Троицкая умерла в 2010 году, но более 200 её научных работ востребованы и сейчас. И ещё как востребованы! Индекс цитирования Валерии Троицкой превышает 1000 — это очень много для учёного её специальности.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева — звёздочка российского телевидения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

Лера Кудрявцева — телеведущая, актриса и певица. Её первым мужем был барабанщик группы «Ласковый май», а последним — хоккеист Игорь Макаров, от которого звезда ушла в прошлом году. Краткий роман был у Кудрявцевой и с Сергеем Лазаревым. На ТВ она вела «МузОбоз», КВН и Премию Муз-ТВ. Кроме того, Кудрявцева — звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».

Валерия

Валерия — одна из лучших певиц в России. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya

Валерия — одна из самых известных русских эстрадных певиц, заслуженная артистка России и лауреат премии «Золотой граммофон». Расцвет её карьеры пришёлся на 2000-е годы: именно тогда были записаны такие бессмертные хиты, как «Часики» и «Маленький самолёт». Сейчас Валерия является одним из членов жюри в шоу «Маска».

Именины у Валерии

Валерия празднует именины весной, летом и зимой. Фото © Freepik

Валерия празднует именины 2 января, 28 апреля, 6 мая, 20 июня и 13 июля. При этом 28 апреля — это день памяти Валерии Медиоланской, святой раннехристианской мученицы, которую мы уже упоминали в статье. Обязательно назовите этим прекрасным именем Валерия своего ребёнка, если девочка появится на свет в одну из этих дат. Вы подарите своему чаду не только покровительство одной из святых заступниц Валерий, но и древнее римское имя, которое заряжено на силу и здоровье.

Валерия — это не просто популярное, но и очень красивое имя. Оно сокращается до имени Лера, что тоже очень красиво. Если вы выбираете имя Валерия для ребёнка, то можем держать пари: вы не прогадаете! Во-первых, это имя славного и древнего римского рода, во-вторых, Валерии принесли много пользы христианской вере, и, наконец, Валерия — отличный выбор, если вы хотите, чтобы ваша дочь была сильной, независимой, здоровой и счастливой. Недавно Life.ru писал о значении имени Леонид.

Авторы Любовь Свободная