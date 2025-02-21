Петербуржский Фонд друзей балтийской нерпы спас 30 щенят в 2024 году
Вот уже десять лет в Санкт-Петербурге действует уникальный для России Фонд друзей балтийской нерпы, который занимается спасением щенят. Сегодня в «детском саду» для ластоногих обитают только два малыша — Крошик и пухленький Шлиссик. Однако скоро у них появятся новые друзья.
Дело в том, что аномально тёплая зима негативно влияет на состояние льда, из-за чего краснокнижных ластоногих уносит от матерей. Однако сотрудники Фонда спасают беспомощных потеряшек, а потом выпускают на волю. Как отметила основательница Фонда Елена Андриевская, в минувшем году в родные воды отправились 30 нерп.
«В прошлом году мы выпустили в естественную среду обитания — в Финский залив и Ладожское озеро — 30 животных. Мы ожидаем также большое количество животных. Несмотря на морозы, стоявшие всю прошедшую неделю в Петербурге и Ленинградской области, к сожалению, достаточного количества льда нет», — подчеркнула собеседница телеканала «Санкт-Петербург».
К слову, в конце минувшего года учёные выявили высокую смертность моржей на Чукотке. Также выяснилось, что почти все серые киты, оставшиеся на планете, обитают около Камчатки.